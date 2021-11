Noviembre 23, 2021 - 11:30 p. m.

2021-11-23

Por:

Gonzalo Gallo

Es una experiencia deliciosa leer y profundizar el cantar de los cantares en la Biblia. Una joya poética y mística tan cara a los afectos y el espíritu de muchos santos e iluminados.



Un canto jubiloso al amor humano y divino en la ausencia y la presencia, lo que se presiente y lo que se vive.



Allí hay tantas expresiones con las que se puede identificar un buen amante, es decir, alguien que está amando:



- Yo buscaba al amado de mi alma, lo busqué y no lo halle, buscaré al amado de mi alma. Ese amado es Dios.



- ¡Qué bella eres, amada mía, qué bella eres! Eres toda hermosa, en ti no hay ningún defecto. Se habla del alma.



- Me robaste el corazón, novia mía, me robaste el corazón con una sola mirada tuya. Nota. Es Dios hablando de la persona humana.



- Qué amorosas son tus caricias. Los labios de mi novia destilan pura miel. Más delicioso es tu amor que el vino.



- Yo soy para mi amado y él es para mí. ¿Quién apagará el amor? Que vengan los torrentes y no lo ahogarán.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog