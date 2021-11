Noviembre 21, 2021 - 11:30 p. m.

2021-11-21

Por:

Gonzalo Gallo

Un sabio maestro dijo alguna vez: “Nadie puede robarte o quitarte lo que nunca has hecho tuyo”.



Con una óptica espiritual nada es de uno, todo es prestado y todo se va a perder, menos la esencia espiritual.



Por eso es sabia la invitación budista a aceptar la impermanencia y soltar apegos que amarran.



Sé como el árbol que se desprende en otoño de todo su follaje y renace en una explosión de vida.



Anhela lo que algunos místicos llaman 'desnudez espiritual': tener todo con libertad como si no se tuviera nada.



A eso se llega con un entrenamiento continuo de soltar, desapegarse, compartir y amar libremente.



Donde más cuesta es en los vínculos afectivos que son como lazos invisibles, cuando no son cadenas.



Cuando te amas y Dios llena tu corazón, todo lo demás se relativiza y no te identificas con nada pasajero.



Pero eso vive una unión total con Dios, una comunión de amor que te da la felicidad total y la paz perfecta.

