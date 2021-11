Noviembre 18, 2021 - 11:30 p. m.

2021-11-18

Por:

Gonzalo Gallo

Mitos sobre el perdón: 1 No es necesario olvidar. Es bueno, pero puedes recordar en paz y sin rabias.



Nelson Mandela visitó sereno la prisión de Robben Island en la que fue maltratado durante 17 años de modo injusto.



2 Perdonar no es seguir de víctima. Ámate, toma distancia, cierra un ciclo en paz y no toleres abusos.



3 Perdón no es pasividad. Actúa y busca lo mejor para ti para estar bien y sin que nadie te maltrate.



4 Perdonar no es aceptar la injusticia. El perdón va de la mano con la verdad, la justicia y la reparación.



Si alguien te robó mucho dinero busca que responda ante la Ley y te devuelva lo tuyo. Pero hazlo sin rabia.



5 Perdonar no es hacer como que todo va bien cuando en realidad sufres y alguien te hace daño. Ámate y pon límites.



6 No es necesario decir 'te perdono'. Puedes hacerlo o basta que con tu actuar se perciba que has sanado la ofensa.

