Noviembre 03, 2021 - 11:30 p. m.

2021-11-03

Por:

Gonzalo Gallo

Me suena bien la palabra serendipia y más me atrae lo que significa porque es una vivencia asombrosa.



Es un descubrimiento o un hallazgo afortunado, valioso e inesperado que se ve como casual o accidental sin serlo.



Un ejemplo es reconocer que se ha hecho un descubrimiento importante sin que tenga relación con lo que se busca.



El término lo acuñó el escritor Horace Walpole en 1754 a partir de un cuento persa llamado 'Los tres príncipes de Serendip'.



Ellos en la isla Serendip —antiguo nombre de la isla de Ceilán, hoy Sri Lanka, solucionan problemas a través de aparentes casualidades.



El descubrimiento de la penicilina que hizo Fleming en 1922 en un cultivo de bacterias, es un ejemplo de serendipia.



El viagra se creó al ver que los varones que probaban el fármaco sildenafil para la hipertensión no devolvían el producto sobrante.



Niels Bohr trabajó mucho tiempo para configurar el átomo. En un sueño vio un posible modelo y, al despertar, lo dibujó en un papel.

