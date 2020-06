Oasis

Junio 16, 2020 - 11:30 p. m. 2020-06-16 Por: Gonzalo Gallo

Hoy siento que debo hacer con frecuencia un autoexamen para poder comprobar si voy por el sendero de la luz.



Los sabios desde siempre han practicado y recomendado cultivar el autoconocimiento para poder tener autocontrol.



Reconozco que es habitual no tenerte presente a ti, mi Dios y mi creador, aunque siempre estás conmigo.



Acepto que la fe suele ser de ráfagas y no algo constante, una fe de arrebatos ante los golpes del destino.



¡Qué falla! Una espiritualidad sin hondura y sin disciplina, cuando me gusta o cuando siento que ya no puedo más.



¡Ay. Dios mío! Voy a cuidarme y a ser consciente de que amarte, amarme y amar a los demás es lo único importante.



Tomo la sabia decisión de ordenar mis prioridades y darle primacía al espíritu y a mi ser, no al tener ni al aparentar.



Gracias, mi Señor por tu inmensa bondad. Quiero ser amor para poder dar amor. Elijo amarme y amar. Te amo y de acá en adelante mi ser será lo primero.



