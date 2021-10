Octubre 28, 2021 - 11:30 p. m.

2021-10-28

Por:

Gonzalo Gallo

Esta es la historia de Luciana, una joven que fue educada en su religión para pensar en los demás y no en sí misma.



No se amaba y vivía en función de los otros, muy convencida de que estaba en el sendero del auténtico amor.



Se casó, tuvo dos hijos y su relación era un desastre porque eligió mal ya que atrajo a un vividor y adicto.



De hecho, se enamoró de él con este pensamiento en su mente: “Pobrecito, yo lo voy a cambiar”.



A los 32 años le detectaron un tumor en la parte externa de su corazón y eso la llevó a examinar su actuar.



Un día entró a un templo y el predicador dijo varias veces: “Si no te amas, tampoco puedes amar a los demás”.



Tomó consciencia, buscó guía, se separó y se dedicó a ser muy espiritual y a amarse y valorarse.



El tumor desapareció y creó un grupo de mujeres para enseñarles a quererse, aceptarse y ser felices.



