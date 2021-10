Octubre 22, 2021 - 11:30 p. m.

2021-10-22

Por:

Gonzalo Gallo

Hay personas que afianzan nuestra fe, avivan nuestra esperanza y nos dan alientos para vivir y no claudicar.



Son un faro en las noches oscuras del alma y nos dan ejemplo de aceptación, resiliencia, coraje y entusiasmo arrollador.



Una de esas admirables personas es Adriana Macías quien nació en México sin brazos y ama la vida con la avidez de los niños.



Sus padres no la frenaron con sobreprotección; no, con amor la animaron a superarse y a lograr su mejor versión.



Desde hace años Adriana hace con sus pies lo que muchos ni siquiera realizan con sus manos y se desenvuelve súper en su vida.



Es una buena madre, conferencista exitosa, diseñadora de modas, escritora de varios libros y mucho más.



Adriana es todo un ejemplo de vida y además cultiva un buen humor que destierra las quejas y la desdicha.



Invita a otros a aprender de ella viendo sus animosos videos en Youtube. Date y dales ese regalo para saber vivir.

