Octubre 21, 2021 - 11:30 p. m.

2021-10-21

Por:

Gonzalo Gallo

Sabiduría es comprender que lo que te duele, no siempre daña y, antes bien, te enseña mucho.



Nada llega para tu mal, aunque así lo veas. Todo lo que vives son aprendizajes necesarios para evolucionar espiritualmente.



Es claro que algunos son bien exigentes, pero tú los escogiste en el cielo en tu plan del espíritu.



No lo recuerdas, pero así es y, si quieres comprenderlo, lee este estupendo libro: El plan de tu alma.



Con la guía de los ángeles se hacen 'acuerdos de almas' antes de encarnar, y uno elige pruebas como lo hace un atleta.



Nunca te pones nada que no puedas superar y lo que necesitas es buscar ayuda y, apoyado en la fe y en tus fuerzas, no claudicar.



Si culpas a Dios o a otros dilapidas tus energías. Fluye en paz y asume responsabilidad por tu acciones o tus omisiones.



Cada ser es el resultado de lo que piensa o hace. Millares de lisiados felices te muestran que se puede.

