Septiembre 22, 2021

2021-09-22

Por:

Gonzalo Gallo

En 1999, la empresa de Japón DoCoMo encargó a Shijetaka Kurita una serie de iconos para comunicarnos mejor.



Entonces él creó los primeros emojis con símbolos que evocaran emociones de modo inmediato.



En 2011 Apple incluyó los emojis en la última versión de iOS y se contagió la locura en todo el mundo.



Con ello cambió el paradigma de la comunicación en la sociedad para bien, pero también para mal.



Para bien porque expresan algo y para mal porque la gente se volvió muda, no hablan no escriben palabras.



Hay ya más de 1.800 emojis que son utilizados por el 90% de los usuarios. Muchos solo usan eso.



Una figura no debe suplantar la magia de las palabras que tienen tanto poder. ¡Deja de comunicarte solo con emojis!



Los expertos aseguran que por no usar palabras se está debilitando la comunicación. ¿Eres consciente de eso? No uses solo emojis.

