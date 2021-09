Septiembre 20, 2021 - 11:30 p. m.

2021-09-20

Por:

Gonzalo Gallo

Este es un ejercicio sanador y liberador: Sentado y con las manos sobre los muslos, cierra los ojos y respira un buen rato.



Enfoca la mente en el acto de inhalar y exhalar, y deja que se vayan los pensamientos que llegan.



Ya en un estado más sereno relaja tu cuerpo de pies a cabeza, órgano por órgano sin premura. Así ganas más paz.



Da gracias a Dios que mora en ti por su ayuda y afirma: “Gracias, con este ejercicio sano heridas emocionales y suelto lo negativo”.



Orienta tu cabeza y tu cuerpo hacia la izquierda, visualiza allí a tu madre y le dices de todo corazón:



“Mamá, gracias por darme la vida. Comprendo que me diste o me das lo que puedes atrapada en tu dura realidad.



Te comprendo sin odios o rencores o culpas, te perdono y te doy mi amor”. Dobla el cuerpo hacia ella y le dices: “Mamá te honro y te pongo en el lugar de madre”.



Con el cuerpo orientado hacia la derecha dile lo mismo al tu padre aunque no te haya criado. Date este gran regalo.

