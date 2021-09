Septiembre 19, 2021 - 11:20 p. m.

2021-09-19

Por:

Gonzalo Gallo

Aunque suene paradójico un inventor puede dudar de los alcances que puede tener su creación.



Por eso Louis Lumiere, tras inventar el cinematógrafo, dijo: “Mi invento será disfrutado como curiosidad científica, pero no tiene el más mínimo interés comercial”.



En otras ocasiones los negativos son otros como el profesor de Oxford Erasmus Wilson, quien afirmó en 1878:



“La luz eléctrica morirá con el fin de la Exposición universal de París. Luego no volveremos a hablar de ella”.



Es bueno hacer memoria de estos presagios oscuros para darle alas a la mente y a una sólida confianza.



La verdad es que, sin ser ingenuos, nos conviene escuchar a los que confían y no a los que contagian desaliento.



Enfoca siempre tu mente en lo positivo, renueva tu confianza en Dios y en ti, y avanza con determinación.



Te esperan gratas sorpresas si crees firmemente, si esperas pacientemente y si amas generosamente.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog