Septiembre 14, 2021 - 11:30 p. m.

2021-09-14

Por:

Gonzalo Gallo

Seguramente te has formulado esta pregunta una o varias veces: ¿Qué es lo que vine a aprender en esta vida?



Examina qué es lo que más te cuesta en tu caminar y tus relaciones, y eso es exactamente lo que viniste a practicar.



A este plano se viene muchas veces a evolucionar en amor y en consciencia y coherencia, y siempre se mejora en algo.



¿Se te hace muy difícil perdonar, manejar bien tu sexualidad o el dinero, ser paciente o tener poder con humildad?



Perfecto, dedícate con ganas a trabajar en lo que te cuesta. Si no lo haces, lo aplazas para otra vida.



Por lo mismo, aquello que puedes hacer con facilidad es porque en vidas anteriores ya lo trabajaste.



La vida es como el estudio: lo que ya aprendiste está 'chuliado' para las vidas que aún te falten. Siempre se avanza.



No existe la involución y en este plano hay seres en kínder espiritual, en básica, en bachillerato en universidad o en postgrado.

