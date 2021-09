Septiembre 08, 2021 - 11:30 p. m.

2021-09-08

Por:

Gonzalo Gallo

El planeta probablemente se está dirigiendo a un aumento de 1,5°C en la temperatura para principios de la próxima década.



Las temperaturas subirán a 2° C o más a menos que las políticas cambien radicalmente. Es por la inconsciencia humana.



¿Cómo serán las cosas con un aumento de 2° C, que hasta hace poco se consideraba un nivel de cambio relativamente 'seguro'?



Bryony Katherine Worthington, activista medioambiental británica afirma: "Los científicos ya no están preocupados, están aterrados".



El presidente Joe Biden no ha fijado una fecha para electrificar la flota de automóviles de Estados Unidos.



Además su enviado para el clima, John Kerry dice: “el estilo de vida de los estadounidenses no necesita cambiar”. ¡Qué torpeza!



Según los expertos se requiere nueva tecnología y cambios de comportamiento como comer menos carne y conducir autos pequeños.



La verdad es que los humanos permitimos que a los poderosos les importe más la economía que el planeta.

