Septiembre 03, 2021 - 11:30 p. m.

2021-09-03

Por:

Gonzalo Gallo

Algún día espero visitar Indonesia porque me atrae todo lo oriental y la cantidad de islas de este país: 17.508.



Indonesia tiene vastas zonas inhabitadas que lo hacen uno de los países del mundo con mayor biodiversidad.



El lema nacional es hermoso: ‘Unidad en la diversidad’. Invita a una amorosa tolerancia en un país tan diverso en creencias y etnias.

Indonesia tiene una población de mayoría musulmana y cuenta además con una gran diversidad étnica y un pluralismo religioso.



Pienso en ese lema y me digo que debería ser universal y no de un solo país: tratarnos todos como hermanos.



“Nos enseñaron a nadar como peces, con ayudas volamos como los pájaros. ¿Cuándo aprenderemos a amarnos como hermanos?”.



El anterior pensamiento es del gran líder Martin Luther King. Tú y yo podemos ayudar a que eso no sea una quimera.



Cultivemos una actitud plural. Es maravilloso que exista la diversidad ya que sería súper tedioso que fuéramos iguales.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog