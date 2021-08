Agosto 17, 2021 - 11:30 p. m.

2021-08-17

Por:

Gonzalo Gallo

Durante sus cinco años en el poder (de 1996 a 2001), los talibanes implementaron un régimen opresivo y teocrático.



Ellos y sus funcionarios de ‘moralidad’, han reforzado las estrictas restricciones sobre las mujeres.



Hoy en día, las niñas son el 40% de los estudiantes. Lo más seguro es que esto no continúe. Se oponen a la educación de las niñas.



Talibán es ‘estudiante’ en lengua pastún, y surgieron a principios de la década de 1990 en el norte de Pakistán.



Se cree que el movimiento, predominantemente pastún, apareció por primera vez en seminarios religiosos.



En su mayoría pagados con dinero de Arabia Saudita, en los que se predicaba una forma de línea dura del islam sunita.



Prohíben la televisión, la música, el cine y el maquillaje. El varón debe llevar barba y la mujer tiene que llevar un burka que la cubre toda.



La mujer no puede saludar a otro hombre fuera de su amo o pareja. No puede salir sola ni reírse, ni usar ropa con colores. Es un objeto.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog