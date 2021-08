Agosto 09, 2021 - 11:30 p. m.

2021-08-09

Por:

Gonzalo Gallo

Amarte es expresar lo que sientes y no callar cuando debes comunicar lo que te molesta o indispone.



Todo lo que te guardas te hace daño y en algún momento puedes explotar con furia por no hablar a tiempo.



Di con amor firme lo que sientes, no te calles porque así permites que los abusos o atropellos continúen.



Necesitas inteligencia emocional para que tus palabras no hieran y logres llegar al corazón de la otra persona.



Comunicarte bien es un arte que pide claridad, humildad, serenidad, respeto, tolerancia, paciencia y ser un buen emisor.



Hay que saber cuándo y cómo hablar, no hay que centrarse solo en lo negativo ni creer que se es dueño de la verdad.



Reconoce tus errores porque es soberbia dañina pensar que los únicos que fallan son los demás.



¿Sabes comunicarte? Una buena relación depende de una buena comunicación. ¿Quieres dedicarte a aprender eso?



