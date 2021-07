Julio 29, 2021 - 11:30 p. m.

2021-07-29

Por:

Gonzalo Gallo

Hace ya algo de tiempo que se pusieron de moda las plantas suculentas como el aloe.



Las plantas suculentas tienen adaptaciones que les permiten almacenar agua en sus hojas amplias y carnosas, tallos o raíces.



Esto les permite sobrevivir en ambiente áridos. Las plantas acuáticas viven en el agua. La vida en el agua le otorga ciertas ventajas.



Una de ellas es que tienen agua de sobra. Por eso no necesitan adaptaciones para absorber, transportar y conservar agua.



Ahorran energía y materia al no desarrollar sistemas de raíces extensas, tejidos vasculares o cutículas gruesas en las hojas.



El soporte tampoco es un problema porque pueden flotar en el agua. Son maestras de una ejemplar adaptabilidad.



Aprende de ellas porque el ego soberbio te mueve a exigir que los demás se acomoden a tus gustos o caprichos.



Sabiduría es obrar con humildad ya que solo con ella cedes, dialogas, concilias, te adaptas y no te impones.



