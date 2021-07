Julio 27, 2021 - 11:30 p. m.

2021-07-27

Por:

Gonzalo Gallo

“No estimes el dinero ni en más ni en menos de lo que vale porque es un buen siervo y un mal amo”. Alejandro Dumas.



Date el regalo de reconocer y utilizar bien tus dones y bienes. Al mismo tiempo brindas ese regalo a la humanidad.



Todos los dones y talentos, manejados con amor y humildad, son para servir de modo incondicional.



Muchas personas por la pobreza o por creencias van por la vida con una funesta mentalidad de carencia.



Eso se nota incluso en la fe, ya que por cada 10 oraciones de petición o súplica, acaso hay una de gratitud.



De hecho cuando avanzas en el sendero espiritual llega un momento en que solo das gracias y no pides nada.



En lugar de decir, “ayúdame, Señor”, di: “Gracias, Señor, me ayudas”. Cambia cada petición por gratitud.



Mejor proclamar, “gracias Dios, me abro a la abundancia”, que decir “sácame Dios de esta pobreza”.



