Julio 25, 2021 - 11:30 p. m.

2021-07-25

Gonzalo Gallo

Jesús era sabio al enseñar con buenas historias o parábolas. En una de ellas habla del buen uso de los dones o talentos: Mateo 25, 14.



Muestra como cada ser usa bien o mal su libertad, da lo máximo o simplemente no los descubre ni da buen fruto con ellos.



Vienes a este plano material con dones para lograr su mejor versión. Sólo si te amas los aprovechas para tu bien y el de los demás.



Es deplorable que por compararte con los otros o caer en la trampa de la envidia no uses bien tus dones o talentos.



Hay una gran variedad de dones. Este es bueno para escuchar y aquel para comunicarse, alguien nace con el don de pintar o esculpir.



Otra persona es excelente para aconsejar. Hay genios precoces en la música como Mozart y unos tienen más capacidades para un deporte.



Un don innato pide dedicación, disciplina y compromiso. Sin entrega un talento es oro no descubierto dentro de una mina y de nada sirve.



Con pasión y dedicación alguien puede brillar más en un área que la persona talentosa pero perezosa, apática y que no se ama.

