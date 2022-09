Septiembre 12, 2022 - 11:35 p. m.

2022-09-12

Por:

Gloria H.

Dizque ya está conformándose la lista de candidatos para la Alcaldía de Cali. Compite con el directorio telefónico (¿todavía existe?). Por lo tanto, hoy podría escoger entretenerme con los chismes, tradiciones y símbolos de la realeza inglesa (¡tan actualizada y cercana a nosotros!) o espulgar la lista de candidatos a la Alcaldía. Sacarle los trapitos al sol, revisar sus tuits (siempre existe un tuit traicionero), mirar su árbol genealógico, declaración de renta, pasado amoroso, etc. Y sentarme a esperar que llegue ese espécimen humano a enderezar y cambiar la ciudad. Mientras…



Saca su mascota al parque y olímpico no recoge su mierda. Le importa un bledo la comunidad, olvidando que el popó de su perro le pertenece a usted, no al parque. ¿Se necesita alcalde?



Su vehículo lo parquea donde le quede fácil, sin importar el trancón que forme. ¿Se necesita alcalde?



La basura de su casa la ‘espolvorea’ frente al caño, total ese no es su espacio personal. ¿Se necesita alcalde?



Un guarda de tránsito le pide papeles y usted se enfurece por el ‘atrevimiento’ y lo insulta. ¿Necesita alcalde?

A sus empleados o subalternos trata de explotarlos al máximo, total nadie lo controla. ¿Necesita alcalde?



En la fila para cualquier actividad, existen personas con discapacidad, mujeres embarazadas, ancianos, mientras usted mira para otro lado porque no es asunto suyo. ¿Se necesita alcalde?



Repica en sus redes convocatorias para transgredir normas, total es ‘chistoso’ hacerlo. ¿Necesita alcalde?



A su lado no pueden sentarse personas de raza negra o con aspecto humilde porque le fastidian, usted es ‘diferente’. ¿Necesita alcalde?

La suya es la única familia de la cuadra y olímpico coloca la música al volumen que le dé la gana, a la hora que le dé la gana, porque el vecindario no existe. ¿Necesita alcalde?



En moto, en carro, en bici, ¿cuántos semáforos se pasa en rojo en un día? ¿Se necesita alcalde?



Enterarse de que es venezolano quien lo atiende, le genera rechazo y mala cara. ¿Necesita alcalde?



Disfruta encontrando fallas en los otros para alimentar sus redes y ‘contribuir’ a incendiar el ambiente. ¿Necesita alcalde?



Sí, hay situaciones que necesitan autoridad y liderazgo, pero le aseguro que ningún próximo alcalde, ni compitiendo con Dios, ninguno podrá cambiar a Cali, si la actitud individual no se modifica. Una percepción se alimenta de lo que la nutras. La responsabilidad de construir comunidad no depende tan solo de quien esté en la alcaldía. La ‘mala leche’ es tan contagiosa como el pesimismo.



Existen hechos reales negativos y preocupantes, pero también se crea un campo morfogenético, un espacio de energía, donde vibras de acuerdo con lo que sintonices. El no registrar sino lo negativo logra que siempre resuenes en negativo, total, estás en ‘tu salsa’.



Sorprende cómo la percepción de quien vive en Cali criticando y solo registrando fallas sea tan diferente a la los que llegan como turistas y en el mismo escenario, perciben sensaciones agradables y chéveres. El mismo escenario, distintas miradas: ¿depende solo del alcalde? La actitud de esperar que este período termine para que Cali sea diferente, es la manera más ingenua de creer que una persona, una sola, puede cambiar la realidad. Algo parecido a creer que la Reina Isabel “creó” la Inglaterra de hoy…