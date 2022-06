Junio 13, 2022 - 11:35 p. m.

2022-06-13

Por:

Gloria H.

Nos va a gobernar un caudillo, cualquiera que sea su nombre, cualquiera que sea el resultado. ¿Quién califica como caudillo? ¿Cómo se gesta un caudillo? ¿Hay diferencia entre un dirigente y un caudillo? Por todo el mundo brotan los caudillos, aferrándose al poder, haciéndolo a su manera, sin importarle un pito las consecuencias. Abra el mapa y los encuentra a tutiplén. Desde El Salvador hasta Rusia, pasando por Colombia, incluyendo a Brasil, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Filipinas. Cuántos en territorio africano. En Estados Unidos está Trump. Puede que falten datos de ‘otros municipios’, lo importante es mostrar ese abuso excesivo de poder, esa necesidad angustiosa de no desaparecer, de jugar a ser Dios e intentar manejar todos los hilos.



Estos caudillos son la última prueba de supervivencia que le queda al patriarcado. La película mundial podría titularse ‘Los estertores del patriarcado’, última oportunidad (¿último período de la historia?) que tienen los hombres, el ego masculino, de sentirse poderosos, potentes, controladores, dueños del mundo. Y los pueblos, idiotizados, sin haber aprendido a caminar, sin criterio, se aferran al primero que se muestre como papá o salvador, así en el intento ‘aplasten’ al hijo. ¿Por qué los hombres (sí, los varones) con esa ansia de poder? ¿Por qué necesitan vivir ganando? Hablo de hombres porque no encuentro historias de mujeres que disfruten guerreando o que pasen por encima de la vida de inocentes para satisfacer su necesidad patológica. O con la compulsión obsesiva por el poder. ¿Es la energía masculina la responsable de este desmadre?



El poder es el deseo humano más anhelado y perseguido, por encima del dinero o del sexo. Con el poder obtienes todo lo que deseas. Sin poder no eres nadie. Pierdes identidad y potencia, quedas a merced del contrincante, del que anhela como tú, el poder. La historia de Colombia es una historia de guerras y lucha por el poder. En el Siglo XIX tuvimos 59 guerras y empezamos el Siglo XX con la de los Mil Días. Guerras por el poder y es el poder el que crea al caudillo.



Los dos candidatos tienen de vicepresidentas a mujeres pero en mi percepción las colocaron porque ‘tocaba’. A Petro se lo encuentra a veces incómodo con Francia, ella tiene voz propia y con seguridad en el futuro van a tener confrontaciones. Y no es que se satanice la confrontación, pero pareciera que en varios escenarios fuera invisible. Y en cuanto a Rodolfo, su vicepresidenta es más ministra de Educación que una persona que pudiera tener ‘el país en la cabeza’. Ambas están allí pero esa energía femenina no es notoria ni definitiva. Utilizando un término coloquial parecen más relleno que sustancia.



Nos tocará soportar a un caudillo los próximos cuatro años. El talante de los dos es de absoluta suficiencia, con la diferencia que de uno se conoce mientras en el otro está escondido. Papás autoritarios y dogmáticos. ¿Por qué la vocación de patriarcas: les quedó faltando papá y juegan a reemplazarlo? Interesante reflexión en vísperas del día del padre. ¿A propósito existe algún simbolismo en que se aplace la celebración por elecciones? Colombia necesita un padre que dialogue, participe, que no se deje manosear pero que no asuma el oficio de patriarca autoritario, déspota y malhablado. ¿Lo lograremos?



