Muerte sobre dos ruedas

Noviembre 09, 2022 - 11:45 p. m.

2022-11-09

Por:

Gerardo Quintero

La absurda muerte de una niña de cinco años que viajaba en una motocicleta pone de presente la tragedia que significa en Cali la movilidad diaria. El hecho lleva consigo todos los problemas de falta de control y desprecio por las normas de tránsito que hay en la ciudad. Una menor de edad en una moto sin mayores protecciones, ausencia de guardas o alguna autoridad, imprudencia o impericia en las calles, utilización masiva del más peligroso invento de movilidad de la historia.



Las cifras en Cali son dramáticas. El uso de motocicletas que las irresponsables empresas venden con solo presentar una cédula se ha incrementado. La ciudad está llena de estos peligrosos aparatos y la accidentalidad aumentó sin tregua.



En los siete primeros meses de este año, en Cali se reportaron 2647 siniestros viales en los que las motos fueron las protagonistas. Esta cifra representó un crecimiento del 26,4 % frente a igual lapso del 2021, cuando se reportaron 2094.



El número de fallecidos por estos accidentes en moto también creció. Este año se han reportado 89 decesos frente a 69 del año pasado. El mes de julio es el de mayor número de muertes con 19 casos.



Todo en Cali alrededor del trasporte está mal. La gente acude a las motos porque el sistema MÍO es horrible, siempre está lleno, no funciona, es un barril sin fondo que se traga el dinero de todos, es inseguro, huele feo y los usuarios se cansan del drogadicto, el ladrón y el ambulante que se suben en cada parada.



Claro, las empresas que venden esas motos aprovechan la necesidad y las ‘regalan’, mientras las escuelas de conducción que entregan licencias no hacen ningún control y llenan las calles de personas que no están preparadas para conducir en las peligrosas vías de la ciudad. No es gratuito que Cali sea uno de los municipios más ruidosos y peligrosos por cuenta de este invento. A enero de este año estaban registradas 234.769 motocicletas, imaginen cuántas hay hoy.



A este círculo vicioso de la muerte se unen unos ‘matones’ abordo de automóviles que se pasan semáforos en rojo, arrinconan al motociclista, se suben a los andenes, aceleran al paso de peatones… Y todo ese ‘hermoso’ panorama bajo la sombra de una Secretaría insuficiente, ineficiente y a la cual nadie le cree. Es la pérdida de la institucionalidad.

En las vías los conductores hacen lo que les da la gana porque no hay respeto ni credibilidad hacia la autoridad y porque saben que la Justicia es laxa, no hay sanciones y en el peor de los casos se arregla con uno o dos billetes de cincuenta mil pesos.



Es la maldita anarquía que reina en Cali y que termina con terribles costos como la muerte de esa pequeña. Qué tragedia para esa familia, pero qué tristeza para la ciudad. En Cali la vida se pierde de las formas más absurdas y una de las más trágicas es sobre las vías porque cuando uno sale a la calle, tristemente no sabe si regresará a casa.