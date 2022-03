Carmen y sus sombras

Marzo 30, 2022 - 11:45 p. m.

2022-03-30

Por:

Gerardo Quintero

“La muerte prometida se posaba en mi vigilia, en mi almohada. El país era un lamento; una cárcel; una fiesta bipolar. Me perseguía el pánico, la psicosis. El ruido metálico del ascensor, se detenía en mi piso, yo esperaba que tumbaran la puerta, que entraran por mí. Dormía vestida, en las noches fantaseaba cómo salir de casa; cómo lanzarme al vacío; desde el tercer piso, sin estropearme. Hacía listas de personas a quién llamar. En las noches planeaba comprar una cámara, adaptarla en línea para que quedara registro de mi desaparición”.



Así narra la periodista Carmen Andrea Rengifo en uno de sus capítulos más estremecedores, la odisea que vivió en Venezuela el día del fallecimiento de Hugo Chávez, víctima de una brutal agresión y el acoso verbal y físico que derivó con el tiempo en ataques de pánico, ansiedad y un diagnóstico de estrés postraumático. Carmen Andrea era corresponsal de un canal de Tv y las violentas masas chavistas tenían en la mira a decenas de periodistas que consideran enemigos del régimen.



Las Sombras Rojas, el libro escrito ella y que se lanzó hace unas semanas en Cali, se convirtió en una suerte de catarsis para una periodista que vivió como pocas uno de los periodos más complejos y polarizados de la historia del hermano país.



Carmen vierte en cada línea un trozo de su alma. No es un libro fácil de abordar. Como se lo comenté, es un libro que duele, que está forjado no con letras sino con sentimientos, henchido de destrezas comunicativas, historias, sueños, dolores, tristezas, aunque también de alegrías.



Las Sombras Rojas no es un libro sobre la historia del periodo chavista en Venezuela, es más que eso. Es la suma de reflexiones, una obra difícil de encasillar en un género porque tampoco es un libro periodístico, aunque en su comienzo lo pareciera. Como ella lo reconoce es un libro testimonial y catártico donde lo narrado concluye en un estilo nuevo, termina siendo un regalo de sus propios miedos.



Carmen Andrea, con este hijo parido en las aulas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona-España en 2019 mientras cursaba un Máster de Creación Literaria, se asoma a una expresión novedosa de la literatura en la que seducen los textos cortos y en donde la autora se pasea con atrevida suficiencia en la poesía, al análisis, las reflexiones y los ensayos, pero también en la difícil transición autobiográfica. Estamos frente a una obra que sacude, que no deja tranquilo a quien lo aborda, destinada a inquietar, que tiene el supremo valor de la buena escritura y como los grandes libros siempre se regresa a él.



“Desde el 6 de marzo de 2013, mis sombras se visten de rojo. Cuando mi cuerpo se apaga, las sombras rojas se liberan…”. Y vaya si se liberaron en un vuelo literario que apenas comienza. Ahora en Sevilla, España, Carmen Andrea de nuevo se sumerge en las profundidades de la escritura y una novela comienza a salir a flote. Las Sombras Rojas dejaron entrar la luz de una narradora caleña potente que tiene mucho más para contarnos.



Sigue en Twitter @Gerardoquinte