Diciembre 09, 2022 - 11:50 p. m.

2022-12-09

Por:

Fernando Cepeda Ulloa

Esta época tiene el encanto, para quienes no estamos pendientes de Santa Claus, que nos llegan libros de reciente publicación, con lo cual tenemos lectura para estos días de vacaciones y de reflexión sobre el pasado y el futuro de Colombia.



Casi al tiempo me llegaron tres libros que presento, brevemente, en su orden. El primero de ellos, editado por Villegas, como siempre, una impecable publicación de 230 páginas, excelente papel, linda pasta. No he leído los textos pero sí miré todas las fotografías y las explicaciones correspondientes. Debo decir que solamente con ellas se logra transmitir una buena idea de lo que fue el gobierno de Iván Duque Márquez.



Las diversas y complejas dimensiones que caracterizaron su mandato quedan bien documentadas en la excelente presentación fotográfica: los Talleres Construyendo País, la crisis migratoria venezolana, la Paz con Legalidad, la pandemia, la gestión frente al huracán Iota, la reactivación económica, la preocupación por la equidad, la agenda internacional, la transición energética y el tema del medio ambiente. Un testimonio bien logrado. Pronto leeré los textos. Y un buen tratamiento de la gestión de la Primera Dama. Es bien notoria la preferencia de Iván Duque por estar rodeado de la gente, de su pueblo, de todos los colores y etnias.



Oportunamente recibí también un libro de la Editorial Oveja Negra, que se titula ‘El triunfo de Petro y de Francia, llegó el cambio de modelo económico’. Es una colección de ensayos de diverso tamaño. Mi deformación intelectual me llevó a mirar rápidamente el de Juan Manuel López Caballero, ‘El revolcón hacia la izquierda’; el de Armando Novoa Gracia, ‘Cómo llegó Petro a la Presidencia’, y el de Marino Tadeo Henao, ‘La Revolución: capitalismo y estado social’.



Los otros textos de Gustavo Bolívar, Alex Vernot, Camilo González y Amylkar Acosta ofrecen una visión interesante sobre la naturaleza del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Por supuesto, incluyen dos documentos del Presidente, su discurso en la ONU y ‘Mi decálogo de gobierno y mis compromisos’. Aunque parezca que tienen un tamaño intimidante, apenas son 136 páginas.



Y no podía faltar un libro de especial interés académico. Es el editado en una segunda entrega por el Rector de la Universidad del Norte, el distinguido economista e historiador Adolfo Meisel Roca. Se trata de un trabajo muy original, casi inusitado entre nosotros, en el cual varios de sus estudiantes hacen un recuento de su familia y por ello el título de esta segunda entrega: ‘Relatos de movilidad y educación 2’.



Como lo explica Meisel, profesor de Historia Económica, se trata de una técnica llamada cliometría que es una metodología que surgió en la década de los 50 en Estados Unidos y que se caracteriza, dice él, “por el uso explícito de la teoría económica y la aplicación de métodos estadísticos avanzados al estudio del pasado”.



El profesor Meisel prefiere combinar enfoques diferentes porque cree que son complementarios. Busca corregir lo que considera una limitación que lo ha afectado a él mismo porque ha escrito historias de empresarios, familias empresariales y empresas específicas. Ahora sus estudiantes hacen la historia de sus propias familias. En 2020 publicaron 9 y ahora 12. Muestran cómo familias sencillas de la región lograron un buen nivel de vida gracias a la educación y la migración.