Descifrar el futuro

Abril 23, 2021 - 11:50 p. m.

2021-04-23

Por:

Fernando Cepeda Ulloa

En plena campaña para la conquista de la Presidencia de la República.

Cuando vivimos una de las situaciones más críticas de nuestra historia. Y cuando todos nos preguntamos dónde están las respuestas para construir un nuevo futuro que haga de Colombia una nación más equitativa, capaz de utilizar de la mejor manera todo su potencial y que la coloquen en la línea de un progreso social, político, económico sostenible, Fedesarrollo nos proporciona un texto erudito y, a la vez muy aterrizado que nos permite reformular las políticas públicas más apropiadas.



Digo Fedesarrollo porque este tanque de pensamiento, fundado hace 50 años, y señalado en el primer lugar de la clasificación entre 1179 centros de pensamiento en Centro y Sur América, convocó en 2019 a sus investigadores más reconocidos para que elaboraran diagnósticos y propuestas en sectores cuidadosamente seleccionados por el Comité Académico de su Consejo Directivo. Catorce profesionales recibieron este importante encargo y, en el mejor estilo académico, sus trabajos fueron leídos y criticados por ese comité y otros expertos y, además, pares académicos del más alto nivel revisaron e hicieron sugerencias. Así, por ejemplo, el profesor de Oxford, Malcolm Deas, para el tema Institucional.



Es la contribución de nuestro principal tanque de pensamiento para ayudar a superar la perplejidad que nos agobia. Un ejercicio intelectual que como explican su director, Luis Fernando Mejía, y la subdirectora, Ximena Cadena, se planeó antes del surgimiento de la pandemia. En buena hora. Providencial coincidencia.



Los candidatos a la Presidencia y a dirigir importantes agencias del Estado, tienen una ayuda para organizar sus planes de acción en un momento que no soporta improvisaciones ni negligencias ni el desprecio por los datos básicos.



Con una ventaja adicional y muy valiosa. No llevan el sello de una concepción partidista o de un grupo o sector interesado. Un trabajo intelectual construido con el deseo de acertar, con sentido del Estado y pensando en lo mejor para los ciudadanos de este querido país.



¿Cómo superar las barreras que dificultan nuestro progreso? ¿Cuál es el perfil del pueblo colombiano en esta difícil coyuntura? ¿Cuál sería la política pública apropiada para mitigar la desigualdad? O sea, la política social y tributaria. ¿Cómo superar las rigideces del mercado laboral? ¿Cómo mejorar el sector educativo? ¿Las tecnologías de la información, la electricidad, el gas, el transporte? Y lo inescapable: la transición energética. Y, así, ¡el reto de la sostenibilidad ambiental! Y, por supuesto, el tema institucional. ¿Cuáles instituciones y cómo construirlas, después de tantos intentos fallidos, para implementar estas ambiciosas políticas públicas?



El futuro se ha tornado en tema indispensable. Decimos que educamos a los jóvenes para el futuro pero no les enseñamos a anticiparlo, a imaginarlo y, así, a construirlo. No solamente a esperarlo como algo fatal aunque sea mejor.



Fedesarrollo nos coloca en el futuro. Un ejercicio intelectual riguroso y más necesario ahora que siempre.



Quizás la lección principal que nos deja el Covid-19 es la de la importancia de proyectarnos en el futuro y prepararnos debidamente para construir uno que nos traiga menos angustias, menos dolor, menos perplejidades que el que, de la noche a la mañana, nos ha tocado sufrir, que no vivir.



Es un buen comienzo que nos ayuda a superar la incertidumbre y a acariciar un futuro mejor. El que merecemos.

​