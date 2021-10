Octubre 29, 2021 - 11:50 p. m.

2021-10-29

Por:

Fernando Cepeda Ulloa

Como que los astros se están alineando para el presidente Duque. Voy a enumerar algunos acontecimientos que así lo ilustran.



Un informe reciente del FMI coloca a Colombia entre las primeras cinco economías por razón de su crecimiento. Sorprendente que esa información no haya sido resaltada y elogiada.



Un estudio de unas 30 páginas (Princeton University) presenta datos sobre el manejo de la pandemia que ponen de relieve un buen desempeño.



La visita del secretario de Estado Blinken, acompañado de una delegación de muy buen nivel, fue una ratificación del buen estado de las relaciones con Estados Unidos. Y ello se reafirma con el anuncio de una nueva estrategia contra las drogas ilícitas, elaborada conjuntamente, como debe ser por tratarse de una responsabilidad compartida. Se la denomina holística, con lo cual se quiere significar que deberá ser más comprehensiva, que el tema del medio ambiente es clave, que garantizar la vida de los dirigentes locales es urgente. Y, por supuesto, el desarrollo rural y la titulación de las propiedades rurales. Se anuncia una nueva métrica para hacer el seguimiento de los progresos. Se sintetiza en tres pilares. Tanto los críticos como el Gobierno expresan su coincidencia con esta nueva aproximación. Ojalá resulte exitosa.



Hay varios hechos que debilitan las complicidades internacionales que dificultan conseguir los objetivos de esta lucha tan prolongada. Se trata de la extradición de Álex Saab, de la del general Carvajal, personalidades claves relacionadas con la venta de toneladas de drogas ilícitas y con otros asuntos de gran relevancia para la seguridad. Y, quién lo creyera, eso se ve reforzado con la captura de Otoniel, el nuevo Pablo Escobar según afirmó el presidente Duque. Son tres fuentes de información estratégica que si se obtiene a tiempo y se maneja con discreción e inteligencia puede significar un golpe descomunal a ese monstruoso negocio criminal que afecta el orden público, la formulación de políticas y la integridad de la democracia.



Y se anuncia que los precios del petróleo y del carbón están alcanzando niveles que proporcionarán sustanciales recursos a nuestra economía tan necesitada de los mismos para ayudar a los más afectados por la pandemia.



Quién lo creyera, la respetada revista The Economist, sostiene que América Latina es la alternativa para las inversiones que se venían haciendo en China, en el nuevo paisaje de la producción mundial.

Quienes analizan la situación país por país en Latinoamérica, bien pronto concluyen que Colombia está en una situación privilegiada para aprovechar este replanteamiento.



Así las cosas, es inescapable anhelar que ojalá otros factores entren en concordancia con estos datos tan benéficos. Que el proceso político que estamos viviendo no se vaya a constituir en un obstáculo que impida la consolidación de un momento muy positivo que llega cuando tantos factores negativos parecían apoderarse de nuestras percepciones. Una gran oportunidad que no sería sensato despilfarrar.



¡Tan buenos vientos no corren todos los días!



La importantísima decisión del nuevo Fiscal de la Corte Penal Internacional al cerrar la investigación preliminar que ese organismo venía adelantando desde hace varios años sobre Colombia hace un contraste descomunal entre lo que muestran los medios de comunicación y las redes sociales, y la realidad verdadera. Lo que está diciendo es que la Justicia en Colombia, JEP, Fiscalía, etc., están funcionando debidamente en lo referente a los crímenes de su competencia.

