Emilio Sardi

No se puede tapar el sol con un dedo, y no pretendo en esta columna transmitir el mensaje de que Cali no es hoy una ciudad inerte, inmersa en la desesperanza, en la que ya su población ni siquiera tiene ánimo para protestar ante el abandono, la inseguridad y el desgobierno y, simplemente, se resigna a esperar a que dentro de un año desaparezca el miasma de corrupción e incompetencia que hoy la envuelve.



Pero, a pesar de lo que sucede en el CAM, no todo es malo en Cali. Hay facetas de la actividad ciudadana que son motivo de satisfacción y orgullo para los caleños, y hoy quiero referirme a la Universidad Icesi.



En días pasados, esta universidad ocupó el primer puesto a nivel nacional y el noveno en Latinoamérica en el ranking mundial de una reconocida publicación británica especializada en educación superior (The Times Higher Education – Ranking mundial de universidades). Este ranking evaluó a 1799 instituciones de educación superior en 5 aspectos: ambiente de enseñanza, investigación, citaciones (influencia en la investigación), transferencia de conocimiento a la industria y vínculos internacionales.



Por lustros, los logros académicos de Icesi han sido evidentes. Desde principios de este siglo sus egresados empezaron a ocupar posiciones de privilegio en las pruebas Saber Pro, alcanzando frecuentemente el primer puesto en algunas de las áreas de estudio. Ya en 2014, un graduado de la facultad de medicina de la Icesi, recién establecida en 2009, fue escogido como el mejor médico interno en Colombia. En el 2021 ocupó el cuarto lugar a nivel nacional en el ranking global de resultados del Saber Pro por institución.



En 2020, un estudio de la Universidad del Norte en las 17 mejores universidades del país determinó que la Icesi lidera el grupo que más aporta valor agregado significativo a sus estudiantes en los campos estudiados (ingeniería, ciencias sociales, derecho, artes y diseño, y salud), expresado como el incremento entre los puntajes del Saber 11, al entrar, y los del Saber Pro, al salir. En seis de las siete áreas analizadas, la Icesi obtuvo un incremento en los puntajes de sus estudiantes superior a los de todas las demás universidades analizadas.



De acuerdo con cifras del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación, en el 2020, la universidad Icesi logró una vinculación laboral de sus recién graduados (cohorte del 2019) del 80%. Estos egresados recibieron un salario medio de tres Smml, casi el doble de la media para los recién graduados universitarios en Colombia. Tendencia que continúa en el tiempo.



Los avances en movilidad social también han sido dramáticos. La Icesi pasó de tener 1703 estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en 2010 a 3064 en 2021. En 2021, el 57% de su población universitaria total pertenecía a estos estratos socioeconómicos. En la actualidad la universidad cuenta con más de 5000 becas financiadas gracias a aliados estratégicos del sector privado.



Que la Icesi, fundada hace apenas 43 años, haya logrado destacarse así, por encima de universidades centenarias y con ingentes apoyos financieros estatales o privados, ratifica los inmensos beneficios de la estrecha alianza entre educadores de primera línea y empresarios comprometidos con la educación y con la región que la ha distinguido.

Hechos como éste muestran que, con visión, inteligencia y trabajo serio, Cali sí puede tener un mejor futuro.