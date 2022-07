Agricultura: un ministerio clave

Julio 20, 2022 - 11:55 p. m.

2022-07-20

Por:

Eduardo Durán Gómez

Un reto enorme tiene la nueva ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, que entre otras cosas reúne a su favor dos características muy importantes: experiencia en el sector y ser una de las economistas más calificadas del país.



A estas alturas, cuando su trayectoria vital le ha permitido tener las más amplias experiencias, conjugadas con una labor investigativa muy acreditada, nos encontramos con una oportunidad para que esa importante área del desarrollo económico pueda emprender las acciones que se requieren para producir grandes transformaciones, que sean a su vez las verdaderas oportunidades para el sector.



Seis aspectos son fundamentales:



En primer lugar, la habilitación de tierras para la agricultura. La frontera agrícola tiene que ampliarse para que sea posible producir todo lo que estamos importando.



El hecho de que un alimento tan importante para la alimentación y para la elaboración de insumos, como lo es el maíz, tengamos que importar el 30% de lo que necesitamos, es ya un hecho notorio que amerita las maá grandes reflexiones.



Aquí no solo tienen que estructurarse cifras, sino planes concretos sobre la identificación de las tierras aptas para tal propósito.



En segundo lugar, la capacitación y la asistencia técnica son elementos que hay que multiplicar de manera ambiciosa, pues el campesino no puede seguir produciendo con instrumentos arcaicos e irrentables, porque es condenarlo a la miseria.



El conocimiento disponible sobre cultivos eficientes no está al alcance de la población rural, y la asistencia técnica, es un privilegio de muy pocas personas.



En tercer lugar, el suministro de insumos a precios razonables tiene que ser una garantía, en donde se requiere una enorme infraestructura productiva, que pueda estar en capacidad de proveer las necesidades del sector.



La alta dependencia de las importaciones es preocupante y la presencia de precios impagables para los pequeños productores, también.



En cuarto lugar, resulta fundamental el montaje de instrumentos que aseguren la compra de las cosechas y que alejen el oportunismo de los especuladores que quieren comprar a precios miserables, mientras revenden a como les da la gana.



Quinto, la bancarización del campesino con acceso real al crédito y con seguro de cosecha.



Y, en sexto lugar, el mejoramiento de la infraestructura rural tiene que ser un propósito inaplazable.



Centenares de toneladas de alimentos se pierden porque no hay como transportarlos; las carreteras son fatales y los métodos de transporte cavernarios, en donde en muchas regiones todavía impera la mula, como única alternativa.



Al campesino hay que elevarle el nivel de vida y ampliarle el espectro de las posibilidades para actuar; como bien dice Carlos Enrique Cavelier, hay que aproximarlo a la clase media para hacerlo más persona y con muchas mayores oportunidades para enfrentar la vida con dignidad.