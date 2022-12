Hay que construir sobre lo construido

Diciembre 17, 2022 - 11:30 p. m.

2022-12-17

Por:

Claudia Blum

Desde su fundación en 1945, Naciones Unidas contribuye en la protección de la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS), es la encargada de esta tarea en la ONU.



Según datos de octubre pasado, el mejor sistema de salud del mundo lo encabeza Hong Kong, seguido por Singapur, España, Italia, Corea del Sur, Israel, Japón, Australia, Taiwán y Emiratos Árabes. Y entre los sistemas universales más completos están el francés, el italiano, el costarricense y el cubano.



Los sistemas de salud deben proveer bienestar físico, mental y social, y no solo sanar enfermedades. También reforzar los sistemas sanitarios en la Atención Primaria y ayudar en cobertura y acceso universal.



Es admirable cómo la tecnología de la medicina ha llevado a que la salud sea un asunto primordial posibilitando transplantes de médula, corazón, congelar células madre, atacar células cancerígenas, donación de órganos, entre otros.



Centrémonos en Colombia donde el gobierno está trabajando en una reforma estructural. Carolina Corcho, ministra de Salud, ha repetido a la saciedad que tenemos el “peor sistema de salud del mundo” para justificar la meta del gobierno Petro de reformar la Ley 100 y transformar aspectos del sistema con el obtuso argumento de que ésta privilegia a los más ricos. Para contrarrestar esta afirmación hace poco apareció en el último indicador del Economist que Colombia se ubicó entre los primeros 10 países con un puntaje de 86,9 en 13 indicadores que medían la salud como prioridad y derecho, monitoreo de inequidades del sistema, impuestos al alcohol y el tabaco, grupos vulnerables y guías de consumo saludable, distinguiéndose en inclusión en el sistema y formulación de políticas.



Según SuperSalud de once EPS dentro del régimen contributivo hay cinco que cumplen con los criterios financieros: Aliansalud, Sura, Salud Mía, Sanitas y Salud Total. Y otras del subsidiado, Mutual Ser y Cajacopi, que atienden las condiciones financieras. Sin embargo, algunas que no cumplen como SOS se encuentra en un plan de recuperación avalado por la Supersalud.



Aunque en cobertura tenemos la más alta de América Latina no podemos negar que hay serios problemas que deben mejorar. No obstante, en la última encuesta realizada por el Ministerio de Salud, el 68% está satisfecho con su sistema de aseguramiento. Soluciones como la Atención Primaria en Salud que permite en forma intersectorial, llevar mejores condiciones a la población para mantener la salud, prevenir enfermedades, diagnosticar tempranamente a los pacientes con síntomas y mantener controlados a los que están en condiciones crónicas.

Existe una brecha importante en acceso a la salud en municipios pequeños, zonas rurales y dispersas que requiere la intervención del Estado, probablemente con subsidio a la oferta y conexión con redes de atención como hospitales padrinos.

En las ciudades, donde vive el 70% de la población según el Dane, hemos adquirido capacidades científicas y hospitalarias significativas en los últimos 30 años (Ley 100) que han permitido a muchos pacientes, independiente de su estrato socio económico, acceder a tratamientos para recuperar su salud. Estos hospitales como el Valle del Lili, tercero en Latinoamérica, deben ser los centros de remisión de pacientes en zonas urbanas, rurales y dispersas y usando la tecnología, se puede acercar el conocimiento y la ciencia.

Hay muchos avances en el sistema de salud nuestro y no podemos echar por la borda lo que se ha construido a lo largo de los años. Destruir lo construido sería una perdida inaceptable para el país.