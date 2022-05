Hay espacio para crecer

Mayo 07, 2022 - 11:30 p. m.

2022-05-07

Por:

Claudia Blum

Gustavo Petro –así él no lo reconozca– ya no tiene el camino tan despejado hacia la victoria en las elecciones presidenciales. Según las más recientes encuestas crece continuamente el respaldo popular a Fico, y disminuyen las brechas que existían. Cuando Invamer evaluó en agosto pasado el escenario de segunda vuelta, Petro tenía el 65,3% de intención de voto y Fico el 29,9%. En abril, ese apoyo a Petro bajó al 52,4% y el de Fico subió al 45,2%. La encuesta de Guarumo-Ecoanalítica muestra incluso un margen menor: Petro con el 43,8% y Fico con el 40,9%, lo que equivale a un empate técnico.



La candidatura de Fico viene fortaleciéndose a medida que el país conoce su personalidad y liderazgo, su trayectoria y su propuesta seria de Gobierno. Su candidatura ya supera para segunda vuelta a Petro en zonas rurales y ciudades no capitales y tiene espacio para crecer en las capitales donde la diferencia se ha reducido. En los estratos 3, 4, 5 y 6 Fico ya igualó a Petro, y en estratos 1 y 2 la distancia que había de 25 puntos entre ambos está ahora por debajo de 10 puntos.



Fico ha tenido un ascenso sólido, pese a los ataques para afectar su imagen y sus logros. A medida que aumenta el nivel de conocimiento de los votantes acerca de él, crece su percepción favorable. Esta pasó del 23% al 42% entre febrero y abril, igualando a Petro que disminuyó levemente en ese período. Al mismo tiempo, la opinión desfavorable hacia Petro llegó al 40,4%, reflejo de la visión ciudadana negativa sobre su vida pública, mientras que Fico con una trayectoria coherente y de resultados está en 24,7%.



En la recta final, Fico tiene el reto de seguir recorriendo el país para divulgar su programa y multiplicar respaldos hasta superar el 50% en segunda vuelta. Existen oportunidades para aumentar la opinión favorable y la intención de voto hacia él. La encuesta de Invamer encontró que el 21% de los encuestados todavía no lo conoce, y que para la segunda vuelta el 13,2% del total está indeciso sobre por quién votar. Son campos de potencial crecimiento a los que debe llegar el mensaje de Fico para concretar nuevos apoyos. Mientras que Petro, con varias campañas presidenciales a cuestas, no tiene mucho espacio para sumar.



Alrededor de Fico se ha consolidado una campaña interpartidista, con sectores plurales comprometidos con la democracia, el orden y las oportunidades para todos. Son significativos los acuerdos programáticos que ha venido construyendo con partidos políticos de distintas tendencias. A los conservadores, el Partido de la U y movimientos que integran su Coalición, se suman destacados líderes de Cambio Radical y la decisión del Partido Liberal de promover su candidatura. Esta última adhesión tiene un valor indiscutible y significa un mensaje potente frente al país: que las personas con pensamiento liberal creen en un futuro más igualitario y con mayor bienestar y reconocen en Fico –y no en Petro– un compromiso real con esos valores democráticos y sociales.



Quedan tres semanas decisivas para una elección en la que Colombia se debate entre dos modelos de país. Fico tiene grandes posibilidades de ganar la Presidencia y en esta fase crítica, quienes estamos con él debemos despertar conciencia entre familiares, amigos, indecisos, indiferentes que han perdido la credibilidad en las instituciones, para que se convenzan de que cada voto es vital para preservar las libertades y avanzar en la realización de los derechos políticos, económicos y sociales de todos.