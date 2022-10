Compromiso Valle: apuesta que transforma

Octubre 22, 2022 - 11:30 p. m.

2022-10-22

Por:

Claudia Blum

Me levanté muy temprano el 4 de octubre con la noticia que en la madrugada varios hombres habían atacado con arma de fuego a siete personas en la comuna 20 en el sector de El Hueco, en Siloé. Para ese mismo día había concertado una cita a las 10 de la mañana a la que no quería faltar: con mis amigos Juan Ramón Guzmán y María Isabel Ulloa visitaríamos esta zona para reunirnos con varios líderes sociales y dialogar sobre sus actividades de transformación de la Comuna. Los preocupantes hechos ocurridos en El Hueco me dieron más fuerza para cumplir con ese anhelado encuentro con voceros y vecinos del sector.



Empezamos nuestro recorrido subiendo por la pintoresca ruta de turismo cultural y comunitario que le ha cambiado la cara a una zona afectada por toda clase de problemas sociales, y la ha convertido en un atractivo para caleños y visitantes. Fuimos guiados por Jimena Cangrejo, líder digna de conocer y escuchar por su entrega, responsabilidad y convencimiento de lo que hace por la gente. Mientras caminamos hacia su oficina, instalada en una casa impecable, nos explicó con pasión que lo importante para ella es crear empleo, que la gente progrese, que el barrio mejore y que el turismo llegue para que se desarrolle su comunidad. Esta ruta ha sido el resultado del trabajo conjunto de colectivos turísticos comunitarios, Compromiso Valle, el Museo Muli, Mincultura y la Secretaría de Turismo Distrital. Todo el embellecimiento de su ondulante calle ha sido tarea creativa de la gente del sector.



Iniciativas como Compromiso Valle cobran especial significado para Cali y el Valle del Cauca, donde las brechas y retos sociales son grandes, deben atenderse con urgencia y resolverse con visión de largo plazo.

Inequidad y pobreza, desempleo, corrupción e inseguridad han afectado a nuestra región con inclemencia en décadas recientes.



En 2021, en el paro nacional, Cali fue el núcleo de acciones violentas, caos y estremecimiento que no podremos olvidar. Los heridos y muertos, los bloqueos, la destrucción de infraestructura, el desabastecimiento y la anarquía que vivimos estarán para siempre en la memoria colectiva. Al mismo tiempo, fue evidente la frustración de muchos jóvenes por la falta de oportunidades, el abandono y marginalidad.



Desde que nació en junio de 2021, Compromiso Valle ha impulsado el diálogo que permite superar fracturas y crear consensos. Con el trabajo conjunto de la comunidad, empresarios, fundaciones, e integrantes de la primera línea de la Unión de Resistencias, sus proyectos ya benefician a un número significativo de personas. En 17 meses, esa articulación entre distintos estamentos que reman en la misma dirección ha generado confianza, y logros en seguridad alimentaria, emprendimiento y empleo, liderazgo y educación.



Sin rodeos Jimena Cangrejo nos comentó que Compromiso Valle está haciendo en Siloé lo que el Estado no había hecho por años, y que esta iniciativa interpreta anhelos comunitarios de cambio. Nos dijo que es mejor generar vida y no muertos, cree en ser propositivos, y está empeñada en ofrecer a las nuevas generaciones lo que otros nunca tuvieron. Palabras como éstas dan esperanza para continuar ese trabajo incluyente impulsado por diversos actores del sector privado y de la sociedad civil. Falta mucho por hacer, pero lo importante es perseverar pues se vislumbran beneficios esperanzadores para lograr cambios duraderos en los proyectos de vida de personas cada vez más empoderadas, en comunidades capaces de mejorar su destino.