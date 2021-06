Compromiso Valle

Junio 24, 2021 - 11:35 p. m.

2021-06-24

Por:

César Caicedo

Hemos vivido días muy tormentosos en Colombia en estas últimas semanas. La situación de desespero de muchos, la imprudencia de algunos y el oportunismo de otros han coincidido para generar y armar un profundo escenario de pesimismo. Pero precisamente son estos los momentos en que hay que reflexionar para entender el contexto y buscar soluciones reales a los males que nos agobian.



En términos generales Colombia había logrado reducir los índices de pobreza de niveles de un 50% a unos del 30% en los últimos veinte años.

La dinamización del libre mercado y un mayor sentimiento de seguridad en muchos frentes permitieron avances notables. Y si esta era la realidad nacional, la región del Valle del Cauca se destacaba favorablemente sobre estos promedios nacionales. Contrario a lo que se cree o se ha hecho creer, tanto por puro desconocimiento o por tendenciosas campañas de desinformación, el Valle ha liderado en muchos indicadores las mediciones de desarrollo social. Sólo a manera de ejemplo y basados en la información del Dane (hasta año 2019), la región presentaba mejores indicadores sociales frente al promedio nacional, e inclusive frente a regiones tan representativas como Antioquia, Santander y Atlántico. El Valle muestra mejor desempeño en mediciones de pobreza multidimensional, necesidades básicas insatisfechas, acceso a internet y nivel de desigualdad (indicador GINI, en este caso sólo superado por Atlántico). Si uno uniera estos indicadores y muchos otros, el Valle claramente se consolida como región líder en el desarrollo de aspectos sociales en el país. ¿Será esto razón para pensar que todo se ha hecho bien y para dormirse en los laureles? Indudablemente no lo es.

Reconociendo lo positivo de dichos avances, también hay que aceptar que son insuficientes, máxime después del covid. Los estragos económicos de esta crisis han dejado a un país y una región en situación de extrema vulnerabilidad, y más que nunca debemos recuperar la senda del progreso.



Es por esto que varios ciudadanos y empresas de todos los tamaños del Valle del Cauca hemos construido en escasas semanas la iniciativa llamada Compromiso Valle. Este programa ha logrado comprometer del sector privado más de 28.000 millones de pesos, y se siguen buscando más recursos de diversas fuentes. Las prioridades de Compromiso Valle son: seguridad alimentaria, empleabilidad, emprendimiento, liderazgo, educación y transformación de proyectos de vida. Lo que se pretende es reconciliar y fortalecer el tejido social y empresarial. Se puede ver en mayor detalle los alcances y protagonistas de tan importante iniciativa en www.compromisovalle.org.



Compromiso Valle es una loable y oportuna respuesta para los difíciles momentos que vivimos, pero también resulta importante moderar las expectativas, pues no logrará solucionar todos los problemas de la sociedad, ni pretende reemplazar las obligaciones del Estado, ni es la solución económica para todo lo que nos aqueja como región. Quizás su principal virtud está en ser un gran catalizador que ayude a despertar de nuevo nuestra economía regional. Sin emprendimiento, pequeño, mediano y grande no hay actividad económica sostenible, y sin esto simplemente no hay desarrollo ni oportunidades.



Tenemos que desbloquear muchas cosas… nuestras vías, nuestra solidaridad, creatividad, empatía y liberar todas esas ganas que tenemos todos de vivir en un país mejor.



* Presidente de Colombina