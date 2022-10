¿CVC, CVY, o qué?

Octubre 25, 2022 - 11:55 p. m.

2022-10-25

Por:

Carlos Porges

El calentamiento global y la pérdida de biodiversidad representan amenazas a la viabilidad de nuestro planeta. Un estudio publicado el 13 de octubre por WWF reporta la pérdida de 69% de la fauna salvaje global desde 1970. Este no es el problema: es el síntoma del problema. Y el problema es que el mundo se está volviendo inhabitable. Primero para los animales y las plantas, pero después, inevitablemente, lo será para los humanos. Ante esta realidad, hay que pensar globalmente, pero actuar localmente.



Los vecinos de San Pablo, (km 17 vía al mar) están viviendo el problema a nivel local, con la intervención del bosque nativo en una propiedad aparentemente de la SAE. Este bosque es parte de la reserva forestal de San Antonio y es designada como Área de Interés de Conservación de Aves (Aica). Está prohibido intervenir el bosque. Punto.



Este bosque en particular es importante porque allí se han descubierto recientemente tres especies de animales desconocidos para la ciencia: dos de lagartijas y una de una avispa cazadora de arañas. Igualmente, en bosques cercanos se han descubierto orquídeas nuevas. Ahí también viven aves endémicas como la perdiz colorada y la tangara multicolor. Estas -y otras- son nuestro tesoro de biodiversidad y traen ecoturismo a la zona, ¡a media hora de la Plaza de Cayzedo!



Inmediatamente arriba de la carretera al mar, está este bosque y el intervenirlo incrementa el riesgo de un derrumbe. Por último, el bosque colinda con el acueducto que les brinda agua a comunidades loma abajo. Con el precedente de la tala impune, los nacimientos de agua serán afectados. En resumen, el bosque importa por razones de biodiversidad, endemismo, ciencia, turismo, agua y transporte.



Es difícil entender por qué se ordenó esa destrucción. ¿Ignorancia? ¿Codicia? Dirán que muchos árboles fueron respetados, aunque muchos otros -y todo el sotobosque- fueron arrasados. El sotobosque es gran parte de donde viven las orquídeas, lagartijas y avispones desconocidos hasta hace poco. ¡Quién sabe que otras especies fueron arrasadas! Preocupa lo que viene. Se rumora un negocio, como sembrar cultivos.



¿Dónde está la CVC? Su razón de ser es precisamente la protección de la naturaleza. ¿No se percató de una herida abierta en el bosque, claramente visible desde la carretera? ¿O se hizo la que no se percató? El principio de parsimonia sugiere que la CVC es: A. Incompetente, o B. Corrupta.



Los vecinos no son expertos en conservación o biología. Son ciudadanos que quieren pensar globalmente, pero actuar localmente. Ven con pesar cómo una institución respetada ahora falta. Esperan una respuesta seria a estas inquietudes, y que los eduque sobre las razones para permitir la tala. Si hay lugar a acciones correctivas, se espera que sean inmediatas y eficaces.



***



Posdata. Presento excusas al que ordenó la tala por las palabras complicadas que usé arriba. ‘Prohibir’, por ejemplo, quiere decir “no se puede”. ‘Forestal’ habla de muchos árboles que son, a su vez, esas cosas grandes y lindas que salen del suelo. ‘Endémico’ quiere decir “de eso solo hay aquí”. Por último, ‘biodiversidad’ es la gran variedad de cosas vivas, como las plantas y animales de todo tipo.