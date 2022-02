El grupo Pigmalión

Febrero 03, 2022 - 11:45 p. m.

2022-02-03

Por:

Carlos Jiménez

Pigmalión, el escultor a quienes los dioses concedieron el milagro de dar vida a la criatura de sus sueños, fue el mito elegido por Basilio Rodríguez Cañada para dar nombre al grupo editorial que ha escogido a Cali como la ciudad donde celebrar sus 25 años de existencia. Una decisión que tiene sus antecedentes en la colaboración establecida hace bastantes años entre el propio Basilio y el novelista Fabio Martínez, que fue el primero de nuestros autores a quién él habría de publicar.



La celebración ha sido hecha de manera inmejorable, como solo lo podría hacer un editor de raza como lo es ciertamente Rodríguez Cañada: editando libros de siete de los escritores de nuestra región: Jaime Galarza Sanclemente, Moro Manzi, Carmina Navia Velasco, Elvira Alejandra Quintero, Amparo Romero Vázquez, Hernán Toro y el propio Fabio Martínez.



Este conjunto es una buena prueba de cuan fecundos son en materia literaria Cali, el Valle y la costa del Pacífico. Y demuestra, así mismo, el olfato de este editor español que supo advertir que dicha fecundidad era un filón que contribuiría significativamente a enriquecer el catálogo del grupo editorial que dirige y a expandir su radio de influencia.



La dirección de la Universidad del Valle también debe ser felicitada en esta oportunidad, por haber comprendido que su propio programa editorial podía beneficiarse de la colaboración con Pigmalión para diversificar y potenciar su actividad.



Esta columna no es obviamente el lugar para esbozar siquiera un comentario sobre el contenido de estos siete libros, pero sí que me da el suficiente espacio para decir que conozco desde antes el trabajo literario de sus autores y que pocas dudas me caben de que estos títulos habrán de confirmar la trayectoria y la valía de cada uno de ellos.



Solo me resta agregar mi deseo de que Basilio Rodríguez Cañada persevere en su decisión de dar a conocer a un público cada vez más amplio la riqueza de nuestra literatura. Que todavía quedan más títulos que publicar y más autores de estas tierras que merecen ser publicados o vueltos a publicar.



A modo de sugerencia, pienso en Hugo Latorre Cabal, es notable periodista y escritor, autor de Mi novela, un esbozo de biografía de Alfonso López Pumarejo que tanto puede enseñarnos sobre periodos y coyunturas cruciales en larga y adolorida historia de Colombia. Y no exclusivamente sobre la saga de la casa López, que también.

