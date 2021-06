La intervención temprana en Covid-19

Junio 26, 2021 - 11:00 p. m.

2021-06-26

Por:

Carlos E. Climent

En Colombia, hasta el momento de publicarse esta columna, habían muerto más de 100.000 personas por Covid-19. Hoy el número diario de muertos ronda los 700, y la tendencia sigue en aumento. Para ponerlo en perspectiva equivale a tres aviones comerciales repletos que se caen cada día en territorio colombiano.



Los cálculos más optimistas indican que para llegar a la inmunidad de rebaño a través de las vacunas, algo que hay que seguir haciendo con la mayor eficiencia posible, habrá que esperar por lo menos 12 meses más.



En este período morirán muchas más personas por el avance incontenible de los contagios debido a las cepas originales, las nuevas cepas más letales y agresivas, los recientes paros y bloqueos en varias ciudades, y la apertura del país para evitar consecuencias económicas aún más graves.



Tan grave situación demanda medidas adicionales a la vacuna. Un ejemplo en ese sentido lo ha dado el gobierno de la India que empezó a administrar, en Abril de 2021, ivermectina a toda la población en algunos Estados como parte de una campaña de intervención temprana. La ivermectina es un antiparasitario que, si bien no evita el contagio, disminuye la carga viral al punto de evitar no solamente la muerte sino la enfermedad severa.



En el libro ‘Ivermectina para el mundo’ (que acaba de salir y que cualquiera puede adquirir en Amazon por USD 1.99), se describen entre muchas otras experiencias clínicas exitosas en otras regiones del mundo, la experiencia de la India. Y aclara las razones de la resistencia de la inmensa mayoría de los gobiernos a utilizar la ivermectina contra el COVID 19 en la autorizada voz de Tess Lawrie, Directora de The Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd, Bath, England.



El 21 de abril del 2021, cuando morían cerca de 4000 personas y se contaban unos 400,000 casos nuevos de COVID 19 cada día en la India, el ‘All India Institute of Medical Science’ y el ‘Indian Council for Medical Research’, dos instituciones muy respetables en el mundo de la ciencia, tomaron la decisión de empezar a distribuir ivermectina a todos los adultos en algunas regiones del país más afectadas por la pandemia.

Las estadísticas posteriores a la intervención muestran (1) una reducción de los contagios por COVID 19 del 85% para toda la India entre al 8 de Mayo y el 19 de Junio (de 401.000 a 60.000). Y un 60% de reducción las cifras de mortalidad entre el 21 de Mayo y el 19 de Junio (de 4200 a 1647). Nueva Delhi tuvo una reducción en la mortalidad por COVID 19 por encima del 90% y aún mayor de los contagios; situación similar se observó en los Estados de Uttar Pradesh, 84%, Uttarakhand, 60% y Goa, 85%.



En contraste, el Estado de Tamil Nadu, que prohibió el uso de la ivermectina, sufrió un aumento en mortalidad durante ese mismo periodo de tiempo de 48 a 474 casos nuevos.



Tales hallazgos permiten:



*Sugerir a las autoridades sanitarias y a la población general leer este documento.



*Confirmar la necesidad de seguir buscando la ayuda de los expertos en el tratamiento temprano, ante la primera evidencia de contagio.



*Hacer un llamado a los “líderes y lideresas” del nivel nacional, que han sufrido de COVID 19 y han recibido el beneficio de intervenciones tempranas, a salir de su silencio.



(1) COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University