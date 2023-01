La actitud frente al paso de los años

Enero 28, 2023 - 11:25 p. m.

2023-01-28

Por:

Carlos E. Climent

Cuando la desesperanza ataca a un viejo lo llena de miedos absurdos



De entre una lista interminable de factores que conducen a un envejecimiento saludable hay que mencionar la suerte de no haber sufrido accidentes, de nacer en un ambiente favorable sin violencia y sin guerras, con una genética que reduce la probabilidad de contraer, entre muchos otros males, un cáncer temprano y agresivo, trastornos endocrinológicos, enfermedades mentales o cardiovasculares.



Los viejos saludables, independientemente de sus limitaciones, cuidan su estado físico, se mantienen activos a pesar de la edad y tienen vínculos fuertes con grupos de apoyo, familiares o amigos con lo cual se preparan para vivir solos. Saben tomarse la vida con calma y como disfrutar de las cosas sencillas. Saben cuándo jubilarse. Tienen la capacidad de amar, gozar de la vida y reírse de sí mismos.



Los afortunados que reúnen los factores favorables mencionados, suelen llegar muy bien a una vejez avanzada, pero les aguarda un obstáculo más a superar, su actitud frente al paso de los años.



Al llegar a la vejez, muchas personas aceleran su proceso involutivo y se derrumban rápidamente por razón del negativismo ante las circunstancias cambiantes de la vida. Su pesimismo solo les permite ver riesgos y peligros en cualquier plan que les propongan y usualmente están sin energías para disfrutar de los eventos más sencillos. Una actitud negativa constante los va alejando de la realidad y de sus seres queridos.



Si bien el envejecimiento es inexorable y no existen fórmulas para evitarlo, las personas que envejecen mejor son las que:



Mantienen consistentemente una actitud mesurada, optimista y flexible ante las diversas circunstancias de la vida.



Aceptan compasivamente sus limitaciones físicas y mentales, como su falta de fuerza o su incapacidad de recordar algunos nombres| y no se obsesionan por ello.



No pierden las “ganas”, simplemente las adaptan a sus capacidades.



Son relativamente independientes, lo cual les permite distraerse y ocuparse sin depender de nadie.



Mantienen una curiosidad permanente por lo nuevo y están siempre abiertas a aprender, en especial de los más jóvenes.



Son generosas, pero no hacen alarde de ello. Su generosidad se manifiesta por el interés genuino en los demás.



Son solidarias y siempre están dispuestas a compartir y ayudar.