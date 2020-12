Plataformas digitales

Diciembre 03, 2020 - 11:35 p. m. 2020-12-03 Por: Beatriz López

El auge de las plataformas digitales, ¿representa el surgimiento de un periodismo más independiente o la intimidante fórmula de manipulación política?



Actualmente existen en colombia cerca de un centenar de plataformas periodísticas, como ‘la silla vacía’, ‘las2orillas’, ‘razón pública’, ‘verdad abierta’, ‘el matarife’, ‘la puya’, y otras más, que le están dando sopa y seco a las grandes cadenas de radio y televisión, en materia de investigación, independencia y agilidad periodística.



La renuncia masiva de la revista Semana de analistas de prestigio como Antonio Caballero, el director Alejandro Santos, periodistas expertos en el trabajo investigativo como Daniel Coronell, Ariel Ávila y Ricardo Calderón, la reportera y columnista María Jimena Duzán y el youtuber Daniel Samper Ospina, quienes formaron rancho aparte al crear una plataforma digital, prendió las alarmas en la gran prensa nacional.



‘Los Danieles’, a la cual se han sumado Daniel Samper Pizano, Enrique Santos Calderón, Laura Restrepo, y otros más, crece en forma exponencial. Pero si en el periodismo tradicional están Los Danieles, en la izquierda dura de Colombia Humana está la de ‘Los Gustavos’, con Petro y Bolívar, ambos congresistas.



También existe la contraparte de Vicky Dávila, sobre quien no quiero exacerbar los comentarios en su contra por su reconocido sesgo uribista en el ejercicio profesional de reportera, comentarista y hoy directora de una publicación que dio cabida a todas las tendencias del pensamiento político, ideológico y filosófico.



Se trata de Hollman Morris, ex director del canal capital, cuya plataforma, Canal 3, tiene gran éxito a juzgar por el número de seguidores y por su trayectoria como periodista de quilates. Curiosamente se ha dedicado a atacar a Claudia López y a Sergio Fajardo, posibles contendores de Petro, en las próximas elecciones, ya que en las pasadas, el remoquete de castrochavista, “que convertiría a Colombia en otra Venezuela”, fue clave en el triunfo de Iván Duque. Le he escuchado entrevistas excelentes, pero igual que Vicky Dávila, “todos los caminos conducen a roma, perdón, a Petro”.



Ahora el peligro no es “el que diga Uribe”, sino el candidato de centro, que reúne a varios sectores del liberalismo, partido verde, polo democrático y de muchos colombianos, cansados de los dos extremos: ni Uribe, ni Petro. Hay figuras, como Humberto de la Calle, Claudia López, Jorge Robledo, Roy Barreras, Dilian Francisca Toro, Iván Marulanda, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, Camilo Romero y, por supuesto, Sergio Fajardo, todos dispuestos a pasar la página de la confrontación y a la defensa e implementación del acuerdo de paz.



Pero Sergio Fajardo tiene una imagen fuerte que puede quitarle votos tanto a la izquierda como a la derecha. Por eso hay una especie de ‘tocofajardo’. Hay quienes dicen que es un uribista disfrazado, otros, como una joven defensora De los Ríos, quien le dijo a Hollman Morris que Fajardo es el gran culpable del desastre de Hidroituango, que dio la orden de inundar la represa en tierras indígenas, dejando millares de muertos en el fondo de las misma. Lo epítetos que utilizó la joven activista iban de mentiroso a farsante y corrupto.