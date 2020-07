Acetaminofén o Ivermectina

Julio 16, 2020 - 11:35 p. m. 2020-07-16 Por: Beatriz López

El bombardeo de información sobre el manejo del Covid-19 y los protocolos impuestos a los médicos, a quienes aplauden pero también amenazan, llevó al alcalde Jorge Iván Ospina y a la gobernadora Clara Luz Roldán a presentar al Presidente la posibilidad de aplicar la Ivermetcina en pacientes ansintomáticos, previo apoyo de un calificado grupo de infectólogos y epidemiólogos.



***



El gobierno escuchó los argumentos de nuestras autoridades, pero al otro día, Minsalud e Invima desautorizaron la aplicación de la molécula. Ospina insistió en esa alternativa para evitar el colapso del sistema hospitalario de la ciudad, ante el crecimiento exponencial de los entubamientos en las UCI. Pero Invima dio vía libre al programa del Centro de Estudios de Infectología para aplicar la Ivermectina y no el del Alcalde. ¿Decisión política o burocrática?



***



Veamos un caso similar puesto en marcha en Cali por el cirujano Raúl Salazar de Univalle, quien concedió una explosiva entrevista a Julián Parra de RCN, cuando dijo que: “Si un paciente asintomático siente ahogo y le falta oxígeno, ya hay un daño en la parénquima pulmonar. El médico ausculta y si no hay broncoespasmo, debe formularle y no enviar al paciente a casa con Acetaminofén, para que a los días regrese grave y muera en la UCI”.



***



Y, ¿cuál es la fórmula?, preguntó Parra: “Es la mezcla de un antiinflamatorio, vitamina C, antibiótico y un descoagulante. No es como se ha creído, que el Covid-19 solo ataca los pulmones, es un virus multisistémico que también daña riñones, corazón y otros órganos”.



***



Afirma el médico que al coagularse la sangre se tapan los alvéolos pulmonares y se produce la neumonía. “Si el médico cambia los protocolos actuales y se rige por sus conocimientos, se acaba la cuarentena y las UCI no estarían atestadas de gente en fila para morir”. El galeno ha salvado más de 200 personas, con esa sencilla fórmula.



***



¿Quién acertará?: ¿La OMS, el Invima, Minsalud, los infectólogos o los médicos Ospina y Salazar? Esperemos que el pico del contagio no rebase la temible mortandad anunciada.



***

Posdata: El nuncio apostólico, Luis Montemayor no interpreta la línea trazada por el papa Francisco, cuando estuvo en Colombia y, le “jaló las orejas” a la cúpula eclesiástica por su actitud tibia e indiferente con el proceso de Paz. ¿Se justificaba descalificar en público a monseñor Darío de Jesús Monsalve, para dejarlo expuesto a la injuria y calumnia de los que prometieron volver trizas la paz?



***



En sus declaraciones a El Tiempo, el nuncio maneja un doble discurso al rechazar el “lenguaje excesivo”, pero acepta que el Arzobispo es un “artesano de la paz”, que ha trabajado hasta el cansancio no solo con las Farc sino con los paramilitares, el Clan de Golfo y el Eln. La doble moral existe en todas las instituciones. Y la Iglesia no se queda atrás.