La oración de Jesús

Julio 05, 2020 - 06:15 a. m. 2020-07-05 Por: Arquidiócesis de Cali

Por: monseñor Édgar de Jesús García Gil, obispo de Palmira



Estos tiempos de emergencia sanitaria que producen una sensación de impotencia, incertidumbre y miedo nos han puesto muchas veces frente a Dios. ¿Cuál es el Dios que estás buscando? ¿Para qué lo buscas? ¿Qué necesitas de él?



Cuando contemplo la oración de Jesús yo descubro en él una profunda actitud de humildad frente a su Padre Dios que me asombra. Reconocer que necesitamos estar en comunión con Dios a través de un diálogo sincero es, sin lugar a dudas, una actitud muy hermosa de confianza y de seguridad que Jesús nos muestra en su permanente relación con su Padre Dios.



“Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque si ocultaste estas cosas a los sabios y los entendidos, las revelaste a los pequeños”. Es un Dios obediente al designio de su Padre. Es por lo tanto un Dios humilde. Y esto es lo más increíble en su presentación.



El profeta Zacarías ya lo había anunciado cuando describió cómo iba a llegar el mesías, el Hijo de Dios: ¡Alégrate, ciudad de Sion! ¡Grita de júbilo Jerusalén! Mira a tu rey que viene a ti defendido por Dios y victorioso, humildemente montado en un asno, en la cría de un animal de carga” Zac.9, 9-10.



Busco a Dios en Jesucristo porque me siento llamado por él en los momentos difíciles de mi vida. “Vengan a mí todos los que están rendidos y agobiados, que Yo los aliviaré” Nuestras pequeñas y frágiles fuerzas humanas no resisten el peso de los problemas de la vida, ni las circunstancias de sufrimiento, de enfermedad, de pandemia, de injusticia que pasan por la historia de nuestras existencias. En Jesucristo tenemos un alivio verdadero.



¿Y dónde está el secreto de este alivio de Dios en la persona de Jesucristo? “Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de Mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio.” Mat. 11, 25-30. Es el amor del corazón de Jesús lo que hace liviana la carga, la cruz, el yugo de la vida.