Noviembre 05, 2022 - 11:10 p. m.

2022-11-05

Por:

Arquidiócesis de Cali

Por: monseñor Edgar de Jesús García Gil, obispo de Palmira



En el segundo libro de los Macabeos capítulo 7, el autor sagrado nos cuenta una historia que siempre me ha impresionado: primero por la valentía de siete hermanos jóvenes y su madre que prefirieron morir antes de doblarse a los caprichos bárbaros del rey Antíoco, griego, que los obligaba a comer carne de cerdo en contra de sus principios religiosos y los torturaba uno detrás del otro hasta sacrificarlos públicamente. Y segundo, por su fe inquebrantable en la resurrección de los muertos después del martirio.



Hoy en día, muchos Estados, quieren obligar a sus comunidades para que nos arrodillemos a sus caprichos ideológicos, por ejemplo, aceptando el aborto en varias circunstancias, el suicidio asistido, la eutanasia, pisoteando de esta manera el valor fundamental y sagrado de la vida humana que desde su concepción hasta la muerte natural debe ser siempre respetada, ya que cada persona humana tiene su identidad propia e independiente, y tiene derechos y deberes.



Por otra parte, el evangelio de Lucas 20 que hoy nos ofrece la liturgia de nuestra iglesia católica nos plantea una respuesta sabia de Jesús cuando le preguntan: ¿De quién será la mujer que vivió con siete esposos según la ley judía del levirato, después de la resurrección de los muertos?



Jesús les dijo: “En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección”.



El matrimonio y la familia como tal es una vocación que Dios le concede a muchos para realizarse en la vida mientras pasa por este mundo, de tal forma que puedan construir con su testimonio de amor una sociedad que brille como comunidad de amor y muestren al mundo la grandeza de Dios y una auténtica realización humana. Pero en la resurrección todos seremos hijos de la resurrección. Tanto los siete hermanos, su madre, la esposa de los siete esposos, después de la muerte son Hijos de la resurrección, ya que “Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos están vivos”