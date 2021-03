Día del hombre

Marzo 14, 2021 - 06:15 a. m. 2021-03-14 Por: Arquidiócesis de Cali

Por: Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez, obispo auxiliar de Cali



El viernes 19 de marzo se celebra en la Iglesia el día de san José, que en la sociedad civil está siendo aprovechado para celebrar el llamado día del hombre. Por su parte, el papa Francisco ha querido que este año 2021 sea dedicado a san José, con ocasión del 150º aniversario de su declaración como patrono de la Iglesia universal. Además, ha querido el Papa, que, de igual manera, se dé inicio a la celebración del año de la familia en toda la Iglesia.



El papa atribuye a san José, descrito como el “varón justo”, características bellísimas que pueden aplicarse a todo ser humano, pero en particular a todo varón. San José es el “padre amado, padre en la ternura, padre en la obediencia, padre en la acogida, padre de la valentía creativa, padre trabajador, padre en la sombra”.



Conocí un hombre que desde la muy temprana edad comenzó a trabajar movido por las necesidades propias de una familia pobre; luego conoce la mujer con la que conformaría un hogar por 52 años, hasta que la muerte los separó. Un hombre que se sintió amado por Dios, por su mujer y sus hijos. Un hombre que, en medio de su dureza, tenía expresiones de ternura y afecto hacia los suyos. Un hombre dócil, obediente a la voluntad de Dios y cumplidor de sus deberes ciudadanos, manifestados en la responsabilidad de su actuar. Hombre valiente y recursivo. Hombre trabajador sin cansancio. Hombre generoso que no pudo estudiar, pero con el sudor de su frente hizo posible, en unión a su esposa, que los hijos se prepararan para la vida, buscando para ellos lo mejor. Hombre piadoso, que en su viudez encontró en la Eucaristía y en María la Virgen, su apoyo y energía para vivir. Ese hombre será recordado porque amó, creyó y se esforzó, en medio de su imperfección, por hacer las cosas según Dios.



A ese hombre, mi padre, y en él a todos los hombres, les rendimos un sentido homenaje y oramos para que cumplan con fidelidad su vocación de hijos, hermanos, esposos, padres, abuelos, etc, etc., y con san José decimos:



“Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti, Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se formó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén” (Papa Francisco, Oración a San José).