Una alianza urgente

Mayo 08, 2022 - 11:50 p. m.

2022-05-08

Por:

Antonio de Roux

Cuando la reelección de Bush padre se daba por descontada en 1992, el estratega electoral de Clinton acuñó una frase que leía y desafiaba el alma de los electores gringos: “Es la economía, estúpido”. El resultado fue la derrota del candidato republicano. En las presentes elecciones de Colombia podríamos reescribir aquella expresión para afirmar que aquí el asunto en juego es la democracia.



Si algo se le puede abonar a Petro es que ha dejado conocer el carácter autoritario, hegemónico, continuista, antidemocrático de su proyecto. Ni siquiera se ha tomado la molestia de ocultar su simpatía por los regímenes totalitarios de cualquier laya si estos se encuentran en línea con sus intereses.



Como si fuera poco su proselitismo apela a la demagogia, método enemigo de la democracia porque cabalga sobre el engaño al ofrecer beneficios inalcanzables. Así el personaje habla de derrotar la corrupción pero tiene consejeros investigados; las propuestas económicas que ofrece como salvadoras solo traerán más miseria; la paz que predica es inviable, se nutre de lucha de clases y confrontación.



Más aún, contra toda evidencia ha construido una narrativa siniestra sobre el fracaso de las instituciones republicanas y su capacidad de dar soluciones. En su labor de zapa pretende que nos avergoncemos de lo construido, contando al efecto con la complicidad de ciertos medios de comunicación y de organizaciones sindicales ayudadas desde el exterior.

Todo mientras la sociedad civil, gremios y empresarios observan desconcertados, incapaces de reaccionar para contrarrestar la movida.



Pero además el candidato del Pacto Histórico es la expresión más pura y actual del populismo latinoamericano. El de Perón, Castro, Chávez y Ortega; el que llega buscando instalarse por siempre jamás según lo describe el politólogo Loris Zanatta. Con este comparto su caracterización del populismo hemisférico, aunque no la forma como lo relaciona con las organizaciones religiosas.



Todo populismo tiene sustrato mesiánico, acude a un mito y un profeta (recuerden a Petro comparándose con Moisés, Simón Bolívar y Jesús); el populismo considera más importante combatir la riqueza que eliminar la pobreza, porque necesita de un pueblo elegido y para eso escoge a los necesitados. El populismo no se mueve en el ámbito de las razones si no en el de las creencias; los líderes se vuelven intocables, su reputación es inmortal, su reinado es para siempre. ¡Ay del que piense diferente!



Frente a la aventura populista existe un camino seguro. Es el acuerdo entre los candidatos de mente democrática y libertaria, orientado a asegurar el triunfo de uno de ellos en segunda vuelta. El consenso debería integrar elementos de las distintas campañas y atraer el apoyo parlamentario para que en los primeros cien días, con apego a los procedimientos del Estado de Derecho, se hagan realidad los cambios estructurales requeridos. Entre las prioridades de esa agenda deben estar la eliminación de la pobreza y la corrupción, así como la consolidación de la paz.



Aún es posible que Fico, Fajardo, Hernández y sus colegas impulsen una alianza patriótica por la democracia. De su capacidad de pensar en grande y su proceder generoso depende la salvación de las libertades en Colombia. Ojalá lo entiendan, porque no les será posible escapar al juicio de la historia.



Sigue en Twitter @antoderoux