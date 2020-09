Odiar a los amigos de los enemigos

Septiembre 13, 2020 - 11:50 p. m. 2020-09-13 Por: Antonio de Roux

El encono por consideraciones políticas crece en el país y contamina las mentes. Quienes pudieran orientar a la población en este huracán de pugnacidad no logran librarse de la hiel ubicua. Claudia Blum fue víctima de una retahíla de descalificaciones sin fundamento por cometer dos ‘delitos’. El primero: querer trabajar por su país con verdadera pasión. El segundo: ser amiga de Álvaro Uribe, personaje que descubrió en ella la vocación de servicio y le dio la oportunidad de realizarla.



Al encono le sigue el aborrecimiento y así se llega al odio ciego, una emoción abrazadora en la cual dejan de registrarse pedazos de la realidad y se pretende aplastar no solo al supuesto enemigo, si no también a los amigos o relacionados con este. Esa misma lógica absurda de abominar a Claudia por ser amiga de Uribe podría aplicarse desde la otra orilla ideológica para descalificar a personas valiosas y patriotas como son las exministras María Ángela Holguín, Mariana Garcés y María Lorena Gutiérrez. Su presunto ‘crimen’: haber sido próximas al expresidente Santos y desempeñar con evidente decoro sus tareas.



Basta informarse un poco sobre Claudia Blum para saber que es una persona laboriosa, rigurosa y muy discreta. Su compromiso ha sido siempre con los resultados pero sin aspavientos. Un modo de ser que le conocimos desde su paso por el Concejo de Cali y que persistió en sus labores de senadora y presidenta del Congreso. En esta etapa fue protagonista de iniciativas cruciales para la vida institucional entre las que se cuentan la creación del Ministerio del Medio Ambiente y el restablecimiento de la extradición.



Más adelante, siendo embajadora ante la ONU durante casi un lustro, concretó el ingreso de Colombia al Consejo de Seguridad, mientras impulsaba la aprobación de importantes resoluciones en materia de empoderamiento económico de la mujer, gestión ambiental y derechos humanos. Después de esta experiencia se vincularía al Diálogo Interamericano, centro de pensamiento ubicado en Washington.



Llamada a servir en el Ministerio de Relaciones Exteriores Claudia puede exhibir muchas realizaciones. Menciono tan solo algunas:



1-Logró preservar el apoyo de la ONU a los acuerdos de paz y la continuidad de la Misión de Verificación de ese organismo.



2-Ha impulsado en forma determinante la iniciativa Colombia Crece junto al gobierno norteamericano. Esta traería inversiones por US $5.000 millones a nuestros campos.



3-Concretó la entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio con Israel.



4-Materializó la Conferencia Internacional de Donantes para países receptores de migración. En la oportunidad se comprometieron aportes por US $2700 millones.



5-Durante la pandemia gestionó el retorno de treinta y ocho mil compatriotas en más de 300 vuelos humanitarios.



6-Consiguió detener la extradición de Salvatore Mancuso hacia Italia, mientras se estudian nuevas evidencias. La situación viene de jueces nuestros que nos actuaron a tiempo.



7-Ha profundizado la profesionalización de la Cancillería. Nunca antes fueron nombrados como embajadores tantos funcionarios de carrera.



Esta es Claudia Blum, a quien achacan llegar a la Cancillería sin conocimientos ni experiencia. Esta es la vallecaucana a quien acusan de no trabajar por Colombia. Negación de la realidad e injusticia: allá llevan los demonios del odio que andan sueltos.



Sigue en Twitter @antoderoux