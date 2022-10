La ilusión de ir a USA sin visa

Octubre 23, 2022 - 11:50 p. m.

2022-10-23

Por:

Antonio de Roux

Nuestro embajador en Estados Unidos y la Cancillería no habían terminado de informar las gestiones para que se derogue la exigencia de visa a los turistas nacionales que viajan hacia aquel país, cuando ya Gustavo Petro les asestaba otro golpe a las relaciones con la nación del norte.



La eliminación de visados es una expresión de confianza entre países, no un gesto gratuito de cortesía. Esto significa visiones compartidas sobre la sociedad, la economía, la defensa, los asuntos internacionales entre otros aspectos. Implica también el compromiso de trabajar de manera consensuada en escenarios multilaterales.



Con respecto al Reino Unido fue la identificación de propósitos entre los recientes gobiernos, lo que permitió eliminar las visas. Otra cosa es que el trámite al interior de las instancias británicas tomara tiempo y solo ahora concluya el proceso. Pero mal haría la administración del Pacto Histórico al presentar ese beneficio como realización propia.



Según la revista Semana, el representante diplomático estadounidense contestó con cierta displicencia al ser preguntado sobre la exoneración de visados de turismo solicitada por Colombia: “Están planteando ese tema en Washington bajo un proceso muy bien definido, se va a analizar el pedido, tomará bastante tiempo para realizar ese estudio porque es muy complicada esa decisión…”. La frialdad del funcionario responde sin duda a los ataques velados o abiertos, al tono presente en la verborrea de Petro cuando se refiere al país del Norte.



La cuestión es que en las intervenciones del Presidente sobre temas globales y en algunas referidas a asuntos internos, aparece reiteradamente el fantasma de los gringos abusivos, desalmados. La cosa se hizo notoria en el famoso discurso ante la Asamblea de la ONU y ha continuado, hasta llegar al punto de endilgarle al gobierno norteamericano la responsabilidad de nuestros problemas financieros y de la grave situación económica que se cierne sobre la humanidad. “Los Estados Unidos prácticamente están arruinando todas las economías del mundo”, dijo recientemente, y luego agregó que en “Estados Unidos se toman decisiones para protegerse ellos solos, a veces sin pensar en lo que va a ocurrir a través de sus medidas, se está vaciando la economía de las naciones latinoamericanas”.



Si algo distingue al gobierno federal de Estados Unidos es su capacidad de contar con buena información. Allá saben que de continuar los discursos delirantes, el resentimiento, el revanchismo, la narrativa de lucha de clases que impulsa el presente gobierno, no habrá espacio para relaciones constructivas de mutuo respeto.



También conocen de primera mano que en Colombia están amenazados el Estado de Derecho, la democracia, la libre empresa y la seguridad jurídica. Esto mientras se profundiza la crisis económica y la gente se hace más pobre, por decisiones basadas en la ideología. Los mencionados son ingredientes necesarios para provocar la estampida humana, la diáspora nacional generalizada.



Los Estados Unidos tiene suficiente con el desastre migratorio originado en Latinoamérica que abruma sus fronteras. No están para abrir la puerta de manera indiscriminada, sin requisitos, a nuevas multitudes cuyo arribo en el corto plazo sería previsible. Qué pena, y ojalá me equivoque, pero en la era Petro es vana ilusión lo de entrar a USA sin visa.



