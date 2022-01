El Nuevo Liberalismo vive

Enero 02, 2022 - 11:50 p. m.

2022-01-02

Por:

Antonio de Roux

El partido fundado por Luis Carlos Galán y restablecido gracias a una decisión de la Corte Constitucional, está llamado a convertirse en la opción de centro con sentido social que tanto necesitamos. Ya desde el primer encuentro del Nuevo Liberalismo celebrado en 1980, el propio Galán había advertido que como nación jamás encontraremos soluciones en los extremismos: “Colombia no quiere ni la dictadura de derecha ni la de izquierda. No somos una nación que acepte gobiernos totalitarios…”.



El Nuevo Liberalismo nació impulsando soluciones para asuntos que aún hoy están pendientes como son el logro de la paz integral y duradera; la reconstrucción de las instituciones del Estado para dotarlas de eficacia; el mejoramiento de las condiciones de vida de la población garantizando igualdad de oportunidades y derechos; la ocupación del territorio por el Estado. A estos desafíos se agrega otro que mantiene vigencia y es la necesidad de depurar y cualificar la actividad política, poniéndola a salvo de las empresas electorales cuya finalidad es el saqueo de los recursos públicos. Estas organizaciones nefandas se apoyan en el silencio cómplice de organismos de control que ellas mismas eligen.



Los aspectos mencionados son algunos de los que se propone afrontar el Nuevo Liberalismo desde su mirada rigurosa, equilibrada y limpia. Manteniendo tal derrotero el partido se sumó a los esfuerzos por designar un candidato de unidad dentro de la Coalición de la Esperanza presentando al efecto el nombre del senador Juan Manuel Galán.

También está participando en la lista a la Cámara acordada dentro de aquella alianza, mientras pone a consideración de los electores una excelente nómina propia de candidatos al Senado.



En la lista a la Cámara de la Coalición por el Valle se incluyen seis aspirantes del Nuevo Liberalismo: Midred Arias abogada y académica talentosa y laboriosa, con experiencia en el sector público; Yitcy Becerra dirigente gremial; Diana Ríos profesional de origen bugueño. De la lista también hacen parte Gloria Peña, quien fuera Mujer Cafam del Valle, así como el consultor Walter Ante y el consejero de Juventudes Juan Hurtado.



Por su parte la lista al Senado que debería atraer el voto de vallunos y caucanos será encabezada por Mabel Lara, analista y comunicadora nacida en el vecino municipio de Puerto Tejada, quien conoce bien las problemáticas de la región. Ella estará acompañada por otros personajes de reconocida trayectoria como son el exdefensor del pueblo Carlos Negret, la politóloga Sandra Borda y Carlos Fernando Galán exsenador de la República y exconcejal de Bogotá.



Desde su restauración no han sido fáciles las cosas para el Nuevo Liberalismo. Debió acatar los lineamientos de gestión impuestos por el fallo que restauró sus derechos, mientras enfrentaba la necesidad de organizar sobre la marcha una campaña electoral que pondrá a prueba su vigencia. En esta situación vinieron tensiones y disensos. Pero todo está dado para que tras el proceso electoral los directivos del partido como Juan Manuel y Carlos Fernando Galán puedan poner su empeño en revisar la estructura y funcionamiento de los organismos de la colectividad, consolidando de paso la unidad interna. Tal proceder permitirá que el partido de Luis Carlos Galán se confirme como actor principal en la salvación de Colombia.



