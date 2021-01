Covid: preguntas incómodas

Enero 17, 2021 - 11:50 p. m. 2021-01-17 Por: Antonio de Roux

Estoy preocupado, la pandemia está llamando a mi puerta. Parientes, amigos y conocidos han perdido la batalla. Algunos de ellos fueron arrebatados cuando aún había Unidades de Cuidados Intensivos e insumos médicos suficientes. Ahora, con la multiplicación de enfermos, las cosas han cambiado para mal. El Gobierno está lleno de buenas intenciones pero ni siquiera es seguro que las farmacéuticas entreguen las vacunas en las cantidades y plazos requeridos.



Ante la cantidad creciente de infectados Cali y el país necesitan una capacidad de atención muy superior a la existente. Nuestras vidas están pasando a depender del azar; de la lotería jugada por un operador médico extenuado, al cual corresponda decidir sobre la marcha quién se beneficiará del último ventilador disponible.



La incertidumbre surge al percibir que nada concreto se dice sobre la llegada de las vacunas o el sistema logístico adoptado para su distribución. Como resultado las fechas para la inoculación son apenas tentativas, mientras el secretismo reina sobre los aspectos contractuales. En otras palabras, estamos ante la posibilidad de que la solución llegue dentro de veinte mil o más muertos.



Frente a esta situación surgen inquietudes y preguntas quizá consideradas incómodas:



1-No es aceptable que falten camas de cuidados intensivos cuando hemos contado con un año para prepararnos. Al efecto se debe recordar que un exministro fue designado “Gerente nacional del covid”, pero renunció tras seis meses para aceptar la embajada en España. A su retiro el personaje anunció haber duplicado el número de respiradores. No se dijo, sin embargo, que ese avance era peligrosamente insuficiente.

Bueno sería saber quién reemplazó a este funcionario y si los recursos requeridos continuaron asignándose en forma oportuna.



2-El Invima debe hacer esfuerzos por agilizar sus procesos en forma tal que pueda dar respuesta rápida a las necesidades que plantea la pandemia. Los colombianos no entendemos la lentitud para aprobar los ventiladores mecánicos propuestos por emprendedores nacionales.

Además, hay asuntos a resolver de inmediato como aquel de autorizar presentaciones pequeñas para el líquido en el cual se disuelve la vacuna.



3-El ritmo lento con el que se está manejando la aplicación del biológico es injustificable. Mientras México, Argentina, Chile y Costa Rica avanzan ya con la inoculación nosotros caminamos sin claridad en la tarea de armar la cadena de distribución. Por ejemplo, el proyecto de decreto dirigido a regular el asunto da la posibilidad de participar a unos municipios no capacitados y proclives al influjo politiquero. Entre tanto las instituciones privadas idóneas que podrían vacunar a particulares con capacidad de pago, solo podrán intervenir dentro de varios meses cuando haya concluido la llamada primera fase.



4-No se entiende por qué continúan los confinamientos erráticos ateniendo al capricho de los alcaldes locales, ni la razón para que los violadores del toque de queda sigan sin sanciones. ¿Será mucho pedir que los comparendos incobrables se cambien por la detención efectiva durante veinticuatro horas?



5-¿Qué razón existe para restringir la venta de Ivermectina, el fármaco barato e inocuo capaz de ayudar a controlar el virus? ¿Acaso se quiere proteger a ciertos laboratorios que ofrecen drogas alternativas a mayores precios?



Sigue en Twitter @antoderoux