¡Qué vergüenza!

Marzo 11, 2021 - 11:45 p. m. 2021-03-11 Por: Angela Cuevas de Dolmetsch

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el presidente Duque en su programa Prevención y Acción muy a soto voce se refirió a la celebración. Me imagino que le pesaba la conciencia por haberles quedado tan mal a las mujeres después de que la paridad en su gabinete fuera una promesa de campaña. Sí la cumplió a cabalidad en los primeros meses, pero poco a poco fue cayendo en malos hábitos hasta llegar a un gabinete ilegal, con más de cinco demandas encima por no cumplir la Ley de Cuotas.



Nos dio pena ajena en el Foro Mujer que organizó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, cuando conferencistas de talla internacional como la exvicepresidenta de Panamá Isabel Saint Malo felicitó a Colombia por tener un gabinete paritario y al Presidente por ser el primer mandatario latinoamericano con igual cantidad de mujeres que hombres en su gabinete. Todas nos miramos asombradas esperando que la Vicepresidenta tuviera el coraje de decir la verdad en vez de quedarse callada convirtiéndose en cómplice de la ilegalidad. ¿Será que Marta Lucía es de las que cree que ella es única y que ha llegado tan lejos por sus capacidades excepcionales que no tienen otras mujeres? ¿No se dará cuenta que no hubiera sido ministra de Defensa ni vicepresidenta sino hubiera sido por la Ley de Cuotas?



Otra de las conferencistas, Indhira Serrano, embajadora de Usaid y Acdivoca se refirió precisamente al síndrome de Margaret Thatcher, quién siempre se rodeó de hombres, diciendo que nada le debía a las mujeres. Dilian Francisca Toro tuvo un gabinete de 70 por ciento mujeres y gracias a su capacidad como gobernante y a la dedicación de sus colaboradoras fue considerada la mejor gobernadora de los Departamentos más poblados por el Centro Nacional de Liderazgo.

Clara Luz Roldán con un gabinete también de mayoría femenina viene de tener la mayor aceptación en todo Colombia en la encuesta Invamer Gallup del mes de marzo con el 76%, pero como siempre lo que hacen las mujeres pasa inadvertido esta noticia tan buena para el departamento del Valle del Cauca fue opacada por otras más amarillistas. Recordemos que Clara Luz Roldán ha sido la madre de la pandemia, ha acompañado a los enfermos, a los pobres a costa de su salud. Ha gestionado, pedido, rogado, llorado y reído. Esas son las mujeres que queremos en la Presidencia.



Dicen los estudiantes de Derecho que demandaron el gabinete, que el Gobierno de Duque es cara dura y cínico, que acepta felicitaciones que no le pertenecen y sus abogados tratan de argumentar leguleyadas como que el 30% es 5,4 y no 6 y por lo tanto cumplen con la ley de cuotas, en vez de ser amplio y hacer los cambios que se requieren cuando hay tantas mujeres capaces. En los Departamentos Administrativos solo hay una mujer, Susana Correa, y en las Superintendencias también solo hay una. ¿Qué será lo que le pasa a Duque?

​Sigue en Twitter @Atadol