Macondo reinventado

Septiembre 08, 2022 - 11:45 p. m.

2022-09-08

Por:

Angela Cuevas de Dolmetsch

El realismo mágico se apoderó de Colombia. Un embajador en Venezuela borracho e incoherente, un senador alicorado. A un Ministro que se le olvidó que era gobierno y llamó a que la gente saliera a las calles a manifestar para que se aprobara la Reforma Tributaria y una Ministra de Minas que pensó que estaba en el salón de clase y después de embarrarla mandó a callar a los empresarios. También se estrenó una nueva modalidad para asistir a conferencias y darle vida a una reunión de gente seria y aburrida. La representante a la Cámara Susana Boreal, ante un grupo de asistentes en el foro de Andicom, se paró súbitamente y empezó a cantar a capela con una magnífica voz de soprano el Ave María de Schubert. A las mujeres asistentes les dio pena ajena, pero todos la aplaudieron y siguió la conferencia.



¡Y esta joya! Hackeraron el computador del Congreso y en medio de la sesión, ante la mirada asombrada de los asistentes empezaron a salir escenas de ‘amor profundo’. Algunos pensaron que el nuevo Congreso en su fase experimental había introducido un elemento erótico, hasta que la jefe de comunicaciones, aterrada los desilusionó diciendo que los habían hackeado.



El Ministro de Hacienda sigue esperando que le den una fórmula mágica para recaudar 25 billones que se necesitan para las reformas sociales. Los empresarios dicen que es mucho, pero tampoco dan la solución. La congresista Clara López Obregón sugiere que hay que hacer deducciones para los dependientes de la clase media. Nadie habla de que una colaboración público-privada podría ayudar al Estado a cumplir con sus metas y dar seguridad de que los impuestos no se van a dilapidar en contratos corruptos como ha sido históricamente y aunque el presidente Petro al posesionar a sus ministros dijo que no se iba a tolerar la corrupción, no parece haberse establecido una fórmula para evitarlo.



En Inglaterra, donde se les permite a los más ricos financiar proyectos que le corresponden al Estado y deducirlos de los impuestos y no de la base gravable, el sector privado ha ayudado a nivelar la sociedad. Vemos predios invadidos por indígenas sin rumbo alguno y al Estado proponiendo un recaudo para comprar tierras privadas. El Municipio de Cali ha creado un proyecto piloto en Navarro, para una eco-aldea de 400 viviendas productivas con seguridad alimentaria para los habitantes del Jarillón que tienen vocación agrícola y que rehusaron ser reubicados en apartamentos donde no pueden tener gallinas, cerdos, peces ni cultivos.

Este modelo que ya ha sido probado en comunidades como la eco-aldea Nashira, donde 300 personas pasaron de estrato 0 a estrato 3 y que confirmó durante la pandemia que una comunidad de viviendas productivas y seguridad alimentaria con la colaboración del sector privado sí son viables, podría darle un futuro a una reforma rural que no tiene norte.