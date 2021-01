Entre el dolor y la victoria

Enero 28, 2021 - 11:45 p. m. 2021-01-28 Por: Angela Cuevas de Dolmetsch

Semana de sentimientos encontrados. Fallece nuestro querido Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo al perder la batalla contra el Covid-19 que no respeta raza, rango, religión ni posición social o económica.



En el mundo se posesiona Joe Biden como presidente y Kamala Harris como vicepresidenta de los Estados Unidos después de una extraña transferencia de mando en que hubo conato de golpe de Estado, invasión de manifestantes pro Trump al Capitolio alentados por el mismo presidente y en vez de la entrega presencial del mando que se estila en EE.UU., recibió el nuevo mandatario una carta de contenido desconocido de este hombre que decidió salir por la puerta de atrás. La ceremonia de posesión nos hizo llorar a más de uno, muy emotivo ver a Kamala Harris la primera mujer vicepresidenta de ese país jurar frente a la juez del Tribunal Supremo Sonia Sotomayor, una latina, mujer extraordinaria que ha tenido que vivir con una diabetes tipo 1 la mayor parte de su vida. Sin duda alguna un ejemplo de determinación y fortaleza.



Las mujeres se hicieron visibles, cantaron Lady Gaga y la portorriqueña, Jennifer López. La senadora de Minnesota Amy Klobuchar fue la encargada de darle la bienvenida a la nueva administración. Fue una muestra de inclusión y admiración por los logros de la mujer, quizá lo que no se dijo es que Joe Biden no aspiraría a un segundo mandato y Kamala Harris podría ser la próxima presidenta. Aunque Donald Trump al salir de la Casa Blanca dijo hasta la próxima, imposible que el pueblo norteamericano cometa dos veces el mismo error. No eligieron a Hillary Clinton y terminaron con un populista, ególatra y racista parecido a lo que pasó en Venezuela cuando decidieron elegir a Chávez en vez de Irene Sáez como presidenta en 1998. Seguramente la suerte de Venezuela hubiera sido distinta con una presidenta.



Kamala Harris es abogada. Fue elegida fiscal general de San Francisco, fiscal de California y senadora de los Estados Unidos. Es considerada afroamericana en un país donde la raza define el estatus. Su padre un intelectual Jamaiquino y su madre Shyamala Gopalan de la India fue científica y pionera en cáncer de mama. Así como muchas de nosotras Shyamala pagó por su propia carrera y recibió su doctorado el mismo año que nació Kamala. Sus padres se separaron cuando tenía 8 años y con su hermana Maya crecieron en un hogar de madre cabeza de familia inspiradas por el instinto materno. Kamala recuerda una frase de su madre “Kamala, tú puedes ser la primera en hacer muchas cosas, pero asegúrate de que no seas la última”.



Colombia que ya ha tenido mujer vicepresidenta debe alistarse para una mandataria mujer, que una y no divida, con perspectiva de género, vallecaucana, mejor gobernadora, jefe de un movimiento de centro como es el ‘Partido de la U’. ¿Quién sería?



