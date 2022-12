Diciembre 15, 2022 - 11:45 p. m.

2022-12-15

Por:

Angela Cuevas de Dolmetsch

Dina Boluarte es la nueva presidenta del Perú y la primera mujer en asumir el cargo del vecino país. Se considera feminista, aunque en el convulsionado Perú los grupos de mujeres de izquierda siguen clamando por el regreso de Castillo y el cierre del Congreso donde hay mayoría de partidos tradicionales de derecha. Con perspectiva de género invocó a la calma, la lucha contra de la corrupción y dijo que no llamaría a elecciones pues es respetuosa de la constitución y como tal le corresponde gobernar hasta el 2026.



Al igual que Castillo proviene del campo. De una familia de 14 hijos, nació en Chalhuanca, en el departamento andino de Apurímac, una región empobrecida donde aún se habla quechua. Estudió enfermería y llegó a Lima muy joven para estudiar Derecho en la Universidad San Martín de Porres. Tiene una maestría en Derecho Registral y Notarial, y un diplomado en Derecho Administrativo y Gestión Pública. Tiene 60 años, es divorciada y tiene dos hijos varones, de 27 y 29 años. Uno de ellos hace carrera diplomática y el menor es músico y compositor.



Dina se desempeñó como jefa de oficina en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, donde la conocían como una persona amable y de fácil trato. En el 2018 fue candidata a la alcaldía del distrito limeño de Surquillo por el Partido político de izquierda Perú Libertario.



En 2020 fue elegida para formar parte de la plancha presidencial de Pedro Castillo, pero no fue elegida en ninguna de las dos postulaciones, hasta que la llamaron a ser la coequipera de Castillo como vicepresidenta.



En el turbulento primer año de gobierno de Castillo fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social, comprometiéndose en ayudar a ‘los nadies’. Dina Boluarte ha sido consecuente con sus principios, pertenecía a un partido político marxista, pero rompió con ese movimiento luego de tener un desacuerdo con su líder, Vladimir Cerrón un izquierdista pro Cuba y Venezuela. Igualmente renunció al Ministerio cuando Castillo nombró a Betsy Chávez, como jefe del Gabinete de ministros, una controvertida y ambiciosa política con problemas legales, que dicen haber sido la consejera de Castillo cuando este cerró el Congreso y decidió proponer un golpe de Estado. Dice ser de izquierda democrática, no totalitaria, ni sectaria que permite la divergencia. Está en contra de que haya líderes infalibles que se aferren al poder.



En su discurso de posesión hizo un llamado a la cordura, a conversar y a ponerse de acuerdo y conformar un gobierno de unidad, pero solicitó un tiempo, para rescatar al país de la corrupción y el desgobierno. Otra mujer que la apoya es la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kenna, quien dice que su designación es un triunfo de la democracia. Su gabinete está compuesto por mayoría de mujeres, pero la situación no es fácil, pues el Perú sigue polarizado entre los que apoyan al Congreso y los que apoyan a Castillo.